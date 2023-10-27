تراند اليوم : “قفزة مفاجئة” سعر الذهب الأن في مصر وعيار 21 يصل إلى مستوى قياسي جديد

واصلت أسعار الذهب في مصر إرتفاعها بشكل مفاجىء، وذلك بسبب ما تشهده المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط حالياً من تواترات سياسية وعسكرية، نتيجة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بالإضافة إلى إرتفاع اسعار الذهب عالمياً نتيجة لزيادة الطلب عليه، وذلك باعتباره الملاذ الآمن للأستثمار، حيث أرتفعت عقود الذهب الآجلة بنحو 0.85% إلى 2014.60 دولار للأونصة، كما صعدت عقود الذهب الفورية عالمياً بنحو 0.98% إلى 2004.25 دولار للأونصة.

أسعار الذهب الآن في مصر:-

ما زالت اسعار الذهب في مصر تشهد عدم الاستقرار، حيث أنها ترتفع ثم تنخفض في ذات اليوم، وذلك مدفوعة بعاملين رئيسين وهو سعر الدولار، وسعر الذهب في الأسواق العالمية، وقد شهدت اسعار الذهب ارتفاع كبير في السوق الموازية في مصر، وهو ما عكس على رفع سعر الذهب في الأسواق، ولقد جاءت أسعار الذهب في محال الصاغة دون المصنعية في أخر تقرير صادر من محال الصاغة اليوم كالتالي:-

العيار السعر الآن عيار 24 2869 جنيه عيار 21 2510 جنيه عيار 18 2152 جنيه الجنيه الذهب 20080 جنيه

ويتوقع عدد من خبراء الذهب أن تواصل عدم الاستقرار فى السوق المحلي، خلال الفترة المقبلة، حتي تتضح ملامح الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية، حيث يعد الذهب دائماً وأبداً الملاذ الآمن بالنسبة للمستثمرين في أوقات الحروب والتواترات وعدم الاستقرار.