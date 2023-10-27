تراند اليوم : فوائد شرب الماء الدافئ: هل هو أفضل من الماء البارد؟

هل تبدأ يومك بشرب الماء الدافئ في الصباح؟ فيما يلي فوائد شرب الماء الدافئ الصحية، وما هي الآثار الجانبية إذا شربته كثيرًا، في عالم مليء بالبدع الصحية، من السهل التغاضي عن شيء أساسي مثل الماء، هذا المشروب الصافي الذي لا طعم له لا يروي عطشك فحسب، بل هو علاج خالد يساعدك بعدة طرق، بدءًا من بشرتك وحتى صحتك العامة، يحتوي الماء على خصائص طبيعية تعمل على تحسين صحتك بشكل عام، في حين أنه من المفيد الشرب بأي شكل من الأشكال، فإن شرب الماء الدافئ يوفر المزيد من الفوائد، فإن فوائده هي أكثر من مجرد الحفاظ على رطوبة الجسم.

فوائد شرب الماء الدافئ

هل تعلم أن درجة حرارة الماء يمكن أن تؤثر على الدورة الدموية في الجسم؟ وقد يساهم حتى في حالات مثل الصداع ، ومن المهم أن نتذكر أن الماء هو الماء، بغض النظر عن درجة حرارته، سوف يساعد جسمك دائمًا على البقاء رطبًا، والآن دعونا نلقي نظرة على فوائد شرب الماء الدافئ للصحة:

يساعد على الهضم

أخبر الدكتور أوشاكيران سيسوديا ، وهو اختصاصي تغذية مسجل وأخصائي تغذية سريرية في مستشفى نانافاتي ماكس سوبر التخصصي في مومباي، موقع Health Shots أن بدء يومك بالماء الدافئ يمكن أن يساعد على الهضم. يقوم بذلك عن طريق تكسير الطعام وتحفيز حركة الأمعاء. كما أنه جيد لتعزيز الدورة الدموية وإزالة السموم.

يساعد على إنقاص الوزن

حتى الدراسات وجدت الآثار الإيجابية للتحول من الماء البارد إلى الماء الدافئ، إن من فوائد شرب الماء الدافئ قد يساعد أيضًا أولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن، حيث إن شرب نصف لتر من الماء الدافئ قبل تناول وجباتهم يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي بنسبة 30 بالمائة، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي السريري، ذلك أنه كلما ارتفعت درجة الحرارة، كان ذلك أفضل لعملية التمثيل الغذائي لديك، ومع ذلك، لا تشرب الماء الساخن جدًا لأنه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

ما هو أفضل وقت لشرب الماء الدافئ؟

والآن بعد أن عرفنا فوائد شرب الماء الدافئ لصحتك، هل تعرف أفضل وقت لشرب الماء الدافئ؟ وبحسب الدكتور سيسوديا، فمن الأفضل شرب الماء الدافئ في الصباح، حيث قال: “أفضل وقت لشرب الماء الدافئ هو بعد الاستيقاظ في الصباح، وقبل تناول وجبة الإفطار”، ويُنصح أيضًا بشرب الماء الدافئ قبل الوجبات لدعم عملية الهضم.

في حين أنه من الرائع شرب الماء الدافئ من أجل صحة أفضل، إلا أنه لا توجد أدلة سريرية كافية تشير إلى تفوقه على الماء البارد أو الماء الذي هو بدرجة حرارة الغرفة، فالشيء الأكثر أهمية هو البقاء رطبًا، ولكن يمكن أن تعتمد درجة حرارة الماء على التفضيل الشخصي والراحة.

هل هناك أي آثار جانبية لشرب الماء الدافئ؟

استهلاك الماء الدافئ مفيد لصحتك، ولكن أي شيء زائد يمكن أن يكون ضارًا، ويوصي الخبير بتجنب شرب الماء الساخن لأنه قد يحرق الفم والحلق، من المهم التأكد من أن درجة حرارة الماء ليست ساخنة جدًا.

ويضيف الدكتور سيسوديا أن شرب الماء الدافئ باعتدال آمن بشكل عام لمعظم الأفراد، ولكن الإفراط في الاستهلاك خلال فترة زمنية قصيرة يمكن أن يؤدي إلى ما يسمى بـ تسمم الماء.