تراند اليوم : الأرز.. وجبة صحية تتمتع بفوائد مذهلة وتناوله لا يسبب السمنة

يُعد الأرز من أكثر الأطعمة شعبية، فهو من أشهر وأكثر أنواع الحبوب استهلاكًا في العالم، وهو مصدر جيد للكربوهيدرات والألياف والفيتامينات والمعادن، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية ومذاقه اللذيذ بالإضافة إلي العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين صحة القلب وتعزيز الهضم والمساعدة في إنقاص الوزن.

ولكن هل تعلم أن الأرز له أيضا بعض الأضرار التي قد تؤثر على صحتك؟ في هذا المقال سنتعرف على فوائد وأضرار الأرز.

فوائد الأرز

يحتوي الأرز على عدة عناصر غذائية مهمة للجسم، مثل الكربوهيدرات والبروتين والفيتامينات والمعادن. بعض فوائد الأرز هي:

يوفر الطاقة للجسم، حيث يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تتحول إلى جلوكوز في الدم.

يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي، خاصة الأرز الأبيض الذي يسهل هضمه ولا يسبب انتفاخات أو غازات.

تقوية العظام والعضلات والأعصاب، بفضل احتوائه على المغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم.

يساعد على تنظيم ضغط الدم، حيث يحتوي على نسبة قليلة من الصوديوم ونسبة عالية من البوتاسيوم.

يساعد على تجنب فقر الدم، حيث يحتوي على نسبة جيدة من الحديد وفيتامين ب 12.

إنقاص الوزن، أوضحت خبيرة التغذية روغوتا ديكوار أن الأرز الأبيض لا يتسبب في زيادة الوزن، ولذا لا يجب استبعاده من قائمة النظام الغذائي، فهو يعد وجبة صحية إلى جانب الخضروات والبروتين.

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أضرار الأرز

ورغم كل هذه الفوائد، فإن تناول كميات كبيرة من الأرز قد يسبب بعض المشاكل الصحية، مثل:

زيادة خطر الإصابة بالسكري، خصوصا من نوعه الثاني، إذا كان الأرز من نوعه الأبيض الذي يحتوي على مؤشر جلايسيمي مرتفع يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم.

انخفاض قدرة الجسم على امتصاص المغذيات، إذا كان الأرز من نوعه البني الذي يحتوي على حمض الفيتيك الذي يعيق امتصاص الحديد والزنك والكالسيوم.

الإصابة بمتلازمة الأيض، إذا تم تناول الأرز بشكل مفرط ودون مراعاة التوازن الغذائي، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والكولسترول وسكر الدم.

أفضل طريقة صحية لتناول الأرز

للاستفادة من فوائد الأرز وتجنب أضراره، ينصح باتباع بعض النصائح عند تناوله، مثل: