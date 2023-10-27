عرضت شركة هوندا دراجة Honda e-MTB الكهربائية التجريبية في معرض اليابان للتنقل 2023، وتقول هوندا إن هذه الدراجة هي مركبة تتميز بتجربة ركوب جديدة تجمع بين متعة الدراجة النارية والدراجة الجبلية، مماهذا يسمح للدراجة بالتنقل بسهولة على المنحدرات بمساعدة كهربائية. Honda e-MTB الميزات والمواصفات الرئيسية يستخدم إطار دراجة Honda e-MTB التجريبية وذراع الأرجوحة تقنية الصب من الألومنيوم ذي الجدران الرقيقة، هذه التقنية مماثلة لما يتم استخدامه في الدراجات النارية عالية الأداء.

تتميز الدراجة بإطار فريد يجمع بين الوظيفة والشكل المثير للإعجاب.

تم تجهيز دراجة هوندا e-MTB بمكابح شيمانو وعجلات DT Swiss XM 1700 وإطارات Maxxis Minion DHR II.

تم تجهيز دراجةHonda e-MTB التجريبية بناقل الحركة الجديد SRAM Eagle ونظام التعليق Fox Float X وإطارات Maxxis من أجل التوازن.

يعني الإطار الرفيع المصنوع من الألومنيوم أن دراجة الجبل الكهربائية التجريبية خفيفة الوزن.

من المحتمل أن يكون الطراز مدعومًا بناقل الحركة SRAM Eagle.

من المحتمل تخزين بطارية الدراجة Honda e-MTB في الأنبوب السفلي.

يتم الجمع بين امتصاص الصدمات Fox Float X الخلفي وشوكة التعليق الأمامية. الجدير بالذكر أن معرض اليابان للتنقل لعام 2023 شهد إعلان هوندا عن العديد من حلول التنقل الكهربائية التجريبية، لكن لا يوجد حتى الآن أي مؤشرات رسمية على ما إذا كانت دراجة هوندا e-MTB ستنتقل إلى طراز إنتاجي، وإذا أصبح بالفعل طرازًا إنتاجيًا ، فإن التفاصيل المتعلقة بالأسعار والتوافر العالمي لا تتوفر أيضًا في هذا الوقت.

كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : هوندا تعرض Honda e-MTB دراجة جبلية كهربائية بمظهر لطيف في معرض التنقل الياباني 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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