تراند اليوم : اختراع جديد.. طريقة عمل البطاطا بالكريم كراميل بطعم لذيذ

سنتناول اليوم موضوع لمحبي الحلويات وهو طريقة عمل البطاطا بالكريم كراميل، وكما نعرف جميعًا فإن البطاطا لها فوائد لا حصر لها، وهي من فصيلة النشويات وتتميز بطعم لذيذ وحلو وعلى الرغم من ذلك فتبقى المشوية منها هي الطريقة التقليدية والسائدة، لذلك قررنا تقديم نوع جديد مختلف من طعمها سيحبه الصغار قبل الكبار وهي الطريقة الأنسب للأطفال الذي لا يحبون تناولها بالطرق المعروفة، ومن خلال ما يلي سنتعرف معًا على الطريقة والمكونات لوصفة ناجحة بدون أخطاء.

طريقة عمل البطاطا بالكريم كراميل

من الجدير بالذكر أن البطاطا تكاد تكون متوفرة معظم أيام السنة وخاصة في فصلي الخريف والشتاء، لذلك سنتطرق لواحدة من أهم الوصفات وهي طريقة عمل البطاطا بالكريم كراميل التي تحتاج إلى المكونات التالية:

3 بطاطا مغسولة بشكل جيد.

2 كوب من الحليب كامل الدسم.

2 معلقة من السكر.

ظرف كريم كراميل جاهز.

طريقة إعداد البطاطا بالكريم كراميل

تكمن الخطوة الأولى في سلق البطاطا حتى تمام النضج لحوالي 45 دقيقة أو أكثر ويتم هرسها بشكل جيد.

في وعاء كبير يتم خلط البطاطا المهروسة بالحليب والسكر وظرف الكريم كراميل جيدًا باستخدام الهاند بلندر.

ثم يتم تصفية الخليط بواسطة المصفاة بشكل جيد.

في أكواب التقديم يتم وضع الكراميل في القاع.

ثم يضاف الخليط ويتم وضعها في الثلاجة حتى تبرد تماما وتتماسك.

كيفية عمل البطاطا باللبن؟

كما عرفنا طريقة عمل البطاطا بالكريم كراميل، فإنه كذلك يمكنك صنع البطاطا باللبن واحدة من ألذ وصفات البطاطا والتي تعتبر أفيدها على الإطلاق، وفيما يلي خطوات العمل:

في البداية نحضر 3 حبات من البطاطا، ونصف كوب من السكر، بالإضافة إلى كيس فانيليا، وكذلك معلقة من الزبدة، وكوبين من اللبن.

في الخطوة الأولى يتم سلق البطاطا بعد تقطيعها لحلقات مع إضافة 2 معلقة كبيرة من السكر، حتى تمام النضج، ويتم هرسها جيدا.

بعد ذلك يتم إضافة اللبن والفانيليا والذبدة وخلطهم بشكل جيد حتى تندمج المكونات مع بعضها البعض.

وأخيرًا يتم وضعها في الفرن على درجة حرارة 220 درجة حتى تحمر من الوجه، ويتم تقديمها ساخنة.

ما هي فوائد البطاطا باللبن

كما ذكرنا من قبل فإن البطاطا باللبن من أفيد وصفات البطاطا على الإطلاق ومن فوائدها: