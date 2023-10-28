تراند اليوم : الخس غذاء صحي وجمالي.. تعرفي على فوائده المذهلة للجسم والبشرة والشعر

الخس هو نوع من الخضروات الورقية التي تنمو في المناطق المعتدلة والحارة، ويعتبر الخس من أفضل الخضروات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين ك، بالإضافة إلى فوائده الصحية حيث يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، ويساعد على أنقاص الوزن، ونذكر الآن في هذا المقال بعض الفوائد الصحية والجمالية للخس.

فوائد الخس المذهلة

يساعد الخس على خسارة الوزن: لأنه يحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف ونسبة منخفضة من السعرات الحرارية والدهون، كما أنه يعطي شعورًا بالشبع ويقلل من الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية.

يحمي الخس صحة القلب والشرايين: لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة مثل فيتامين أ وفيتامين ج وبيتا كاروتين، التي تقلل من التهابات الجسم وتمنع تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية، كما أنه يحتوي على بوتاسيوم وفولات، التي تساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر حدوث مشاكل قلبية.

يعزز الخس صحة الجهاز الهضمي: لأنه يحتوي على ألياف غذائية تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتجنب الإمساك والانتفاخ، كما يحتوي على مادة سائلة تسمى لاكتوكاريوم (Lactucarium)، التي تساعد على تهدئة المعدة وتخفيف التشنجات.

يفيد الخس في علاج اضطرابات النوم والأرق: لأنه يحتوي على مادة سائلة تسمى لاكتوكاريوم (Lactucarium)، التي تؤثر على المستقبلات في المخ، مما يساعد على استرخاء العضلات والأعصاب.

الحفاظ على بشرة نضرة: لأنه يحتوي على فيتامين أ وفيتامين ج، التي تساعد على إصلاح خلايا الجلد وإزالة التجاعيد والبقع.

يقوى الخس شعر الرأس: لأنه يحتوي على فيتامين أ، الذي يساعد على إنبات الشعر، ويحتوي على فيتامين ج، الذي يساعد على تكوين الكولاجين، وهو بروتين يعطي الشعر قوة ومرونة.

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ينصح بتناول الخس للحامل والجنين: لأنه يحتوي على فولات، وهو من مجموعة فيتامينات ب، التي تساعد على تكوين الحمض النووي والمادة الوراثية للجنين، والحديد والكالسيوم والزنك، التي تساعد على نمو الجنين بشكل سليم.

الوقاية من أمراض السكري: حيث يساعد الخس في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، فهو يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.