تراند اليوم : تحرك بالزيادة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 28 أكتوبر 2023

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023 زيادة وارتفاع يصل إلى 8500 جنيه،وذلك في الأسواق والشركات المصنعة للحديد، حيث سجل حديد عز 42000 جنيه مقارنة بآخر سعر 33 ألف جنيه، فيما تتراوح الزيادة ما بين 8000- 8500 جنيه، وشهدت الزيادة من خلال الموزعين.

تقرير عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ارتفعت أسعار مواد البناء في مصر خلال هذه الأيام، حيث سجل الارتفاع منذ أمس الجمعة بنحو 4000 جنيه في سطر طن الحديد ليترفع مرة أخرى اليوم ويصل لنحو 8500 جنيه، بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، رغم الركود في عمليات البناء في مصر، ونرصد معكم بيان بالأسعار اليوم.

أسعار الحديد اليوم في مصر

المصنع السعر حديد عز 42 ألف جنيه حدي سرحان 37.000 جنيه. شركة مصر ستيل 36.500 جنيه للطن. وحديد بشاى 41.000 جنيه. حديد العتال 38.000 جنيه. حديد الكومى 37.000 جنيه للطن. حديد المراكبى 37.000 جنيه. طن حديد عطيه نحو 38.000 جنيه. حديد العشرى 37.000 جنيه للطن. حديد المصريين نحو 39.000 جنيه. وحديد المعادي 37.000 جنيه للطن

ما هي أسعار الأسمنت في مصر اليوم السبت

أما عن أسعار الأسمنت في أسواق مواد البناء والشركات والمصانع هي:

وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلى 1920 جنيها.

وسعر طن أسمنت المنيا إلى 1950 جنيها.

بينما اسمن حلوان بلغ الطن نحو 2000 جنيها.

وطن أسمنت جنوب الوادي بـ 1920 جنيها.

وطن النصر بنحو 2020 جنيها.

أما الممتاز بلغ 2040 جنيها.

وأسمنت المصريين وصل الطن إلى 2060 جنيها.

ويأتي طن التعمير بسعر 1970 جنيها.

وأسمنت أسيوط بلغ سعر الطن 1900 جنيها.

ما هي أسعار الطوب الأحمر

كما ارتفعت أسعار الطوب الأحمر بزيادة نحو 150 جنيه للألف طوبة، ويسجل الأسعار الأتية: