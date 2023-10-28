تراند اليوم : X تطلق مستويين اشتراك جديدين: الأساسية والمتميزة “Basic و + Premium” بدءًا من 3 دولارات شهريًا

قامت X ، منصة وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الفورية المعروفة سابقًا باسم تويتر ، بإطلاق مستويين جديدتين من الاشتراك الرئيسية: الأساسية والمتميزة “Basic وPremium+ “، تقدم طبقة الاشتراك المتميزة + Premium، التي تكلف 16 دولارًا شهريًا، تجربة خالية من الإعلانات، وأكبر تعزيز للردود، ووصولًا إلى أدوات الإبداع الأخرى.

وتكلف طبقة الاشتراك الأساسية Basic 3 دولارات شهريًا، ولا تشمل علامة التحقق الزرقاء ولكنها توفر ميزات أساسية مثل القدرة على تحرير المشاركات ونشر نصوص وفيديوهات أطول، كما توفر تعزيزًا صغيرًا للردود.

تتوفر هذه الخطط الجديدة أيضًا كخيارات اشتراك سنوي بتخفيض 12٪، يمكن شراء الاشتراكات من خلال موقع X أو كمشتريات داخل التطبيق داخل تطبيق X لنظام iPhone و iPad ، على الرغم من أن الخيار الأخير يكلف 30% إضافية لمراعاة عمولة شركة آبل.

تنضم المستويات الجديدة إلى طبقة X Premium القياسية ، التي تكلف 8 دولارات شهريًا وتمنح المستخدمين علامة تحقق زرقاء، وترتيب متقدم في الردود، ومجلدات الإشارات المرجعية، ومشاركات أطول، وتنسيق النصوص، والثيمات، والمصادقة ذات العوامل المزدوجة عبر الرسائل القصيرة، والرسائل المباشرة المشفرة، وأكثر من ذلك.

إطلاق الطبقات الجديدة من الاشتراك المتميز هو جزء من جهود إيلون ماسك لتحقيق الربح من X بشكل أكثر فعالية، ويجدر الإشارة إلى أنه منذ أن اشترى ماسك شركة X في أكتوبر 2022 بقيمة 44 مليار دولار، أضاف العديد من الميزات الجديدة إلى المنصة ، بما في ذلك البث المباشر ومكالمات الفيديو والصوت ، ويخطط حتى لدمج الأنشطة المصرفيةعلى المنصة أيضًا.