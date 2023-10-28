تراند اليوم : احذر.. علامات خطيرة تدل على نقص أهم فيتامين في حياتك

يُعد فيتامين د من الفيتامينات الهامة للغاية لجسم الإنسان، لما له من تأثير كبير على العديد من أجهزة الجسم، وذلك على عكس الفيتامينات الأخرى، حيث يوجد الفيتامين في بعض الأطعمة مثل منتجات الألبان والأسماك، وسوف نوضح في هذا المقال عدد من العلامات الهامة التي تشير إلى أن الجسم يعاني من نقص هذا الفيتامين الهام وفق ما نشره موقع “onlymyhealth”.

علامات تدل على نقص فيتامين د

آلام العظام

يساعد فيتامين د على الحفاظ على صحة العظام بعدد من الطرق الفعالة بشكل أساسي، حيث أنه يحسن من امتصاص الجسم للكالسيوم، مما يعجله مفيداً مع آلام العظام.

تساقط الشعر

يُعد تساقط الشعر من الأشياء الملومة للرجال والنساء، وقد يكون السبب فيها نقص فيتامين دن لذا يجب اتباع نظام غذائي جيد يحتوي على ذلك الفيتامين من أجل مواجهة تلك العلامات.

الإعياء

من الممكن أن يكون الشعور بالإرهاق والتعب بسبب نقص فيتامين د، حيث يعتبر أحد الأسباب الهامة للضعف والإرهاق، وهنا يشعر الشخص بتعب شديد ووهن في الجسم بسبب نقص الفيتامين.

يهمك أيضاً:

أكلات تُساعد على تركيز الأطفال طوال فترات اليوم

منها انقاص الوزن.. فوائد البقدونس الرائعة لصحة الإنسان

الاكتئاب وآلام العضلات

من الممكن أن يكون الاكتئاب علامة هامة تدل على نقص الفيتامين، ووفقاً للدراسات التي قام بها العديد من العلماء أن نقص الفيتامين يؤدي غلى الاكتئاب وخاصة مع كبار السن، كما أنه يؤدي إلى آلام في العضلات وآلم في الظهر.