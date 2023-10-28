تراند اليوم : 8 أطعمة تضعف جهاز المناعة لديك.. تجنب تناولها قدر الإمكان

المناعة مهمة جدًا للوقاية من الأمراض، ويلعب الغذاء دورًا مهمًا، لذا إليك بعض أطعمة تضعف جهاز المناعة لديك، سواء كان ذلك مع الشاي أو القهوة أو اللبن المخفوق أو أي مشروب صيفي، فإننا نحب تناول بضع ملاعق من السكر كل يوم، تساعدنا هذه المشروبات على التبريد أو منحنا الطاقة لبدء يومنا، ولكن هل تساءلت يومًا ما إذا كان السكر الموجود في هذه المشروبات يمكن أن يؤثر بالفعل على مناعتنا؟ وفقا لدراسة نشرتها المكتبة الوطنية للطب، فإن السكر يضعف جهاز المناعة لأن خلايا الدم البيضاء غير قادرة على تدمير البكتيريا السيئة أو الفيروسات.

أطعمة تضعف جهاز المناعة

إذا كنت تريد أن تتمتع بصحة جيدة، فمن الضروري أن يكون لديك جهاز مناعة قوي، يقول الدكتور باوان كومار جويا ، استشاري أول الطب الباطني، مستشفى فورتيس، ساليمار باغ، لموقع Health Shots، إنه يساعدنا على حمايتنا من الالتهابات التي تسببها البكتيريا والطفيليات والفيروسات، إن الجهاز المناعي الصحي أمر لا بد منه لمكافحة الأمراض الضارة المختلفة،و الاستهلاك المفرط لبعض الأطعمة يمكن أن يبطئ جهاز المناعة، وإليكم بعض هذه الأطعمة:

السكر

ويقول الخبير إن تناول كميات كبيرة من السكر يبطئ عمل خلايا الدم البيضاء في محاربة البكتيريا والفيروسات، مما يضعف وظيفة الجهاز المناعي.

الأطعمة المصنعة

ومن أطعمة تضعف جهاز المناعة، الأطعمة المصنعة، حيث تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، وتحتوي على دهون غير صحية وتحتوي على مواد حافظة صناعية تؤدي إلى التهاب مزمن وتضعف جهاز المناعة.

الكحول

إذا كنت تشرب كوبًا أو قدحًا من الكحول كل ليلة بعد العمل، فقد حان الوقت للتوقف عن ذلك، يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الكحول إلى تثبيط وظيفة المناعة، مما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى، حيث يقول الدكتور جويال إن ذلك سيقلل من قدرة جسمك على مكافحة العدوى.

الأطعمة المقلية

يمكن أن تتأثر وظيفة المناعة بسبب الإفراط في تناول الأطعمة المقلية مما يؤدي إلى الإجهاد التأكسدي والالتهاب المزمن.

الدهون المتحولة

وضمن قائمة أطعمة تضعف جهاز المناعة، الوجبات السريعة والمخبوزات، فهي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة، مما يضعف جهاز المناعة.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم يمكن أن تزيد من ضغط الدم وتضعف جهاز المناعة.

الحبوب المكررة للغاية

فهي منخفضة في القيم الغذائية والألياف مما يؤدي إلى خلل في ميكروبات الأمعاء وهو أمر مهم لجهاز المناعة.

الإفراط في الكافيين

ارتفاع مستوى الكافيين في الجسم يمكن أن يكون له تأثير سلبي على أنماط النوم، مما يؤثر على الجهاز المناعي.

نصائح لتقوية جهاز المناعة

وبعد ان تعرفنا على أبرز أطعمة تضعف جهاز المناعة، فينبغي أن تعرف أن الابتعاد عن التدخين والكحول، يُعدّ إحدى طرق تعزيز جهاز المناعة لديك، هذه المواد الضارة يمكن أن تلحق الضرر بجهاز المناعة، وفيما يلي الطرق الأخرى لتقوية جهاز المناعة هي:

تناول نظام غذائي متوازن

إن اتباع نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية يدعم عمل الجهاز المناعي، لذا فإن الاستهلاك الكافي من الخضار والفواكه والمعادن والدهون الصحية والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة أمر لا بد منه.

الترطيب

تناول كمية كافية من الماء كل يوم لتقوية المناعة والحصول على صحة أفضل.

ممارسة الرياضة بانتظام

للحصول على وظائف أفضل لجهاز المناعة، أضف أنشطة بدنية معتدلة الشدة إلى روتينك، كما يقترح الدكتور جويال.

نم جيدًا

النوم الجيد لمدة 7 إلى 8 ساعات يعزز جهاز المناعة مما يقلل بدوره من خطر الإصابة بالعدوى.

إدارة مستويات التوتر

مستويات التوتر العالية ضارة بجهاز المناعة، أضف أنشطة تخفيف التوتر مثل التأمل وبعض أنشطة التنفس.

الخلاصة: من خلال تناول نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يمكن أن يساعد ذلك في تحقيق وزن صحي ومنع السمنة التي يمكن أن يكون لها أيضًا آثار ضارة على جهاز المناعة، لذا، تناول طعامًا جيدًا واستمر في الحركة.