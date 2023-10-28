تراند اليوم : يُعزز الجهاز المناعي.. فوائد مذهلة لدبس الرمان

يعتبر دبس الرمان مصدراً غنيًا بفيتامينات ب، وفيتامينات ج ومجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة البوليفينولية، وذلك بالإضافة إلي انخفاض مستوي السكريات، والكالسيوم والحديد وعدم وجود ألياف غذائية وخالية من الدهون أو الكوليسترول، وتشمل الفوائد الصحية لدبس الرمان، تقوية الجهاز المناعي، وخفض مستوي الكوليسترول، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

أربع فوائد هامة لدبس الرمان

يساعد دبس الرمان في في العناية بالشعر علي الكثير من المعادن المتنوعة والمركبات العضوية القوية، لذا فإن تناول دبس الرمان يساعد في تحسين صحة الشعر عن طريق تعزيز قوة البصيلات، مع زيادة اللمعان وتألق خصلات الشعر.

يساعد في الهضم

تعتبر الفيتامينات من عائلة B الموجودة بتركيزات عالية في دبس الرمان جدية لزيادة وظائف العضلات وكفاءة الجهاز العصبي، والتي من الممكن ان تساعد في حركة الأمعاء وهضم الطعام، وتخفيف مشاكل الإمساك والانتفاخ والتشنج.

يعزز الجهاز المناعي

يحتوي دبس الرمان علي كميات كبيرة من فيتامين سي، لذا فهو يساعد في تعزيز جهاز المناعة عن طريق تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي خط الدفاع الأول للجسم ضد العديد من مسببات الأمراض المعدية والأمراض.

يخفض مستوي الكوليسترول

تعمل مركبات البوليفينول الموجودة في دبس الرمان، علي خفض مستوي الكوليسترول الضار الموجود في الجسم، مما يمكن ان يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، فضلاً عن تقليل فرص سكتة دماغية أو الإصابة بنوبة قلبية.

يوجد عدد من الفوائد المذهلة للرمان تتمثل فيما يلي: