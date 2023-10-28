تراند اليوم : ظهور طراز Honor Magic 6 Lite في قائمة الأجهزة المدعومة من Google Play

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أكدت Honor مؤخرًا أن سلسلة Magic 6 القادمة ستعتمد على مجموعة الشرائح Snapdragon 8 Gen 3، والآن ظهر عضو جديد في السلسلة وهو Honor Magic 6 Lite في قائمة الأجهزة المدعومة من Google Play، حيث ظهر الجهاز في القائمة برقم الطراز ALI-NX1، وهو نفس رقم الطراز الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا للهاتف Honor X9b، وهذا يشير إلى أن الهاتفين متطابقين تمامًا، باستثناء العلامة التجارية.
Honor Magic 6 Lite
المواصفات والميزات الرئيسية المتوقعة
تاريخ Honor يشهد على إعادة تسمية هواتفها من سلسلة X بواسطة هواتفها في سلسلة Magic في أوروبا، مثل Magic 5 Lite (Honor X9a) و Magic 4 Lite (Honor X9)، لذلك، من المرجح أن يتم بيع X9b بوصفه Honor Magic 6 Lite في أوروبا.
وكتذكير بمواصفات X9b:
- طراز X9b يزن 185 جرامًا ويتميز بملامح نحيفة بسمك 7.98 ملم.
- يتميز بشاشة AMOLED بقياس 6.78 بوصة ودقة 1.5K ونسبة عرض إلى ارتفاع 19.9:9.
- يعتمد الجهاز على مجموعة شرائح Snapdragon 6 Gen 1 ويأتي بتكويني ذاكرة وصول عشوائي – 8 جيجابايت و 12 جيجابايت – كلاهما يحتوي على 256 جيجابايت من التخزين الداخلي.
- يتم تثبيت نظام التشغيل Magic OS 7.2 القائم على Android 13 مسبقًا على الهاتف.
- يحتوي على بطارية سعة 5,800 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 35 واط.
- يأتي الجهاز بجزيرة كاميرا دائرية كبيرة تضم كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.
- بالنسبة للصور الشخصية، فستحصل على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل في الجهة الأمامية.
- تشمل الميزات الأخرى بطاقة SIM مزدوجة، وشبكات الجيل الخامس، وWi-Fi 802.11ac، و Bluetooth 5.1، ونظام تحديد المواقع، وNFC، ومنفذ USB-C، ومقبس صوت بحجم 3.5 ملم.
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