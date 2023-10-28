تراند اليوم : ظهور طراز Honor Magic 6 Lite في قائمة الأجهزة المدعومة من Google Play

أكدت Honor مؤخرًا أن سلسلة Magic 6 القادمة ستعتمد على مجموعة الشرائح Snapdragon 8 Gen 3، والآن ظهر عضو جديد في السلسلة وهو Honor Magic 6 Lite في قائمة الأجهزة المدعومة من Google Play، حيث ظهر الجهاز في القائمة برقم الطراز ALI-NX1، وهو نفس رقم الطراز الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا للهاتف Honor X9b، وهذا يشير إلى أن الهاتفين متطابقين تمامًا، باستثناء العلامة التجارية.

Honor Magic 6 Lite

المواصفات والميزات الرئيسية المتوقعة

تاريخ Honor يشهد على إعادة تسمية هواتفها من سلسلة X بواسطة هواتفها في سلسلة Magic في أوروبا، مثل Magic 5 Lite (Honor X9a) و Magic 4 Lite (Honor X9)، لذلك، من المرجح أن يتم بيع X9b بوصفه Honor Magic 6 Lite في أوروبا.

وكتذكير بمواصفات X9b: