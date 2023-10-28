تراند اليوم : أطيب وأحلى… طريقة عمل مجبوس السمك السعودي

مجبوس السمك السعودي تعد من أشهر الأكلات السعودية، كما أنها وجبة أساسية تتكون من الأرز والسمك، وقد تتميز السعودية بإعداد المجبوس بالعديد من الأشكال قد تكون بالسمك أو باللحم أو بالدجاج، ويطلق عليها البعض “كبسة السمك” وخلال موضوعنا سنتعرف على طريقة عمل مجبوس السمك السعودي بالخطوات والصور فتابعونا.

مكونات مجبوس السمك

تتكون المجبوسة من المكونات البسيطة ويمكنك إعداها بكل سهولة ولا تحتاج إلى الكثير من المجهود، وتتكون مجبوس السمك السعودي من التالي:

كيلو سمك بلطي شرائح أو فيليه على حسب الرغبة.

كيلو أرز بسمتي.

خمس أكواب ماء.

ملح على حسب الرغبة.

ثوم مهروس.

معلقة بهارات سمك.

معلقة كمون.

بصلة مفرومة.

حبة طماطم مفرومة.

حبة فلفل رومي مفروم.

معلقة صلصة طماطم.

ثلاث معالق زيت نباتي.

ورق غار.

لومي.

فلفل أسود.

معلقة كركم.

طريقة عمل مجبوس السمك السعودي

تعد أهم خطوة في هذه الوصفة هي غسل السمك جيداً وتنظيفه من الداخل والخارج، ثم نقعه في ماء وملح ولمون وتركه قليلاً.

بعد عليك عليك تصفية السمك من الماء تماماً ووضعه في وعاء عميق ورش الملح وبهارات السمك والكمون الناعم والثوم المهروس ومزج جميع المكونات مع بعضها البعض.

يتم وضع السمك في التتبيلة بالثلاجة وترجها لمدة لا تقل عن ساعة وهذا حتى يتشرب السمك التتبيلة جيداً.

نحضر طاسة كبيرة على النار ويتم وضع زيت نباتي ويترك ليسخن، ثم توضع شرائح السمك في الزيت لتتحمر من الوجهين، وعند التأكد من أنها نضجت يتم أخراجها وتوضع على ورق منديل المطبخ.

نضع وعاء على النار ويضع القليل من الزيت، ثم وضع البصل ويقلب حتى يذبل، أضف اللومي وورق الغار والفلفل الرومي والملح والكركم وقلب المكونات سوياً.

ننرك جميع المكونات السابقة حتى الغليان، ثم أضف الأرز البسمتي المغسول وقلبه مع الماء، مع العلم أن يكون الماء يغطي الأرز.