تراند اليوم : موسى يزف خبر سار بشأن وقوع قائد إسرائيلي في يد المقاومة الفلسطينية

كشف الإعلامي الشهير “أحمد موسى” مستجديات هامة حول الأوضاع في غزة، وذلك من خلال تدوينه له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقاً، أكد على وقوعو قائد إسرائيلي في الأسر، وأنه وقع في يد المقاومة الفلسطينية.

المقاومة الفلسطينية تأسر قائد هجوم غزة

وأوضح “موسى” أن موقع صهيوني اسمه “ولاه”، أن العقيد” يائير شالام” قائد العدوان على غزة، قد وقع في قبضة المقاومة بعد فشل الهجوم على غزة، وقتل عدد من قواته.

وأكد الإعلامي أن فش الهجوم أمس سوف يغير الكثير من الخطط التي رسمها الصهاينة والأمريكان، من أجل عمل اجتياح بري، ومفاوضات تبادل الأسرى، ومجازر حرب ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها أشارت قناة القاهرة الإخبارية خلال الساعات القليلة الماضية، أن حركة حماس قد كبدت الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة في العتاد والجنود.

والجدير بالكرة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت أمس الجمعة، على مشروع القرار العربي المقدم بشأن غزة، والتي طالبت فيه بــ”هدنة إنسانية فورية” بين الدولة الإسرائيلية وحماس، مع ضرورة وصول المساعدات وحماية المدنيين في القطاع المحاصر.