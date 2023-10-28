تراند اليوم : هل ممكن مد شبكات موبايل من مصر لغزة؟.. المهندس جون طلعت خبير الاتصالات يوضح

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان شبكة مصر لغزة وطالب من خلاله المغردون أن شبكات الهواتف المصرية تقوم بدعم غزة بالانترنت والاتصالات من خلال أبراج على الحدود المصرية.

كما طالب هاشتاج من أيلون ماسك مالك منصة إكس “توتير سابقا” وصاحب شركة انترنت القمر الصناعي ستار لينك بتشغيل شبكة ستار لينك للفلسطينيين في غزة على غرار استخدامها في أوكرانيا، حيث منحهم ماسك 2200 هارد وير من أجل استقبال البث الخاص به بمعنى تسليمهم طبق وراوتر لاستقبال البث مقابل 600 دولار.

وجاءت هذة المطالبات عقب قطع الكيان الإسرائيلي الإنترنت وخدمات المحمول عن قطاع، غزة تمهيدا لاقتحام القطاع بريا من أجل القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

مد شبكات الموبايل من مصر إلى غزة

قال خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس جون طلعت إنترنت ستار لينك الفضائي لا يعمل دون جهاز استقبال إشارة بمعنى أن ستار لينك يحتاج أطباق وأبراج ساتلايت مجهزة مسبقا وهذا أعتقد غير موجوداً في غزة الآن.

كما أشار أن المطالبات على منصة X لـ أيلون ماسك تعكس اهتمام المطالبين بالوضع في غزة لكنه حل غير واقعي.

وأوضح طلعت خلال اتصال تلفوني مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب أنه بالنسبة للمطالبات من شركات الاتصالات المصرية لا يمكن لهذة لشركات أن تكون موجودة على أبراج الحدود من أجل مد نطاق تغطيتها لداخل القطاع لبعد المسافة، كما أكد أن المسافة كبيرة وأي برج يستطيع تغطية من 2 أو 3 كيلوا فقط.

ونوه أنه وفقا لقانون الاتحاد الدولي للاتصالات، القانون المنظم لشركات الاتصال لا يمكن السماح لهذه الشركات في أي دولة كانت أن تقوم بمد تغطية شبكات المحمول العاملة بها إلى حدود دولة ثانية أو دخول دولة ثانية.

وأكد خبير الاتصالات أنه على الشركات المحمول والانترنت أن تلتزم بالنطاق الجغرافي للدولة التي تعمل بها، وتابع أنه لو تجاوزنا هذا القانون فإنه من الناحية التكنيكية صعب بل هو مستحيل يتم.