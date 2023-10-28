تراند اليوم : هذه أفضل مواقع ألعاب PC كاملة تحميل ألعاب جديدة وكلاسيكة

هل تبحث عن ألعاب جديدة، إذا كان الأمر كذلك، فقد تكون المواقع المخصصة لهذا الغرض هو الحل، يهتم العديد من الأشخاص بالحصول على ألعاب الكمبيوتر الجديدة والممتعة التي يمكنهم لعبها واستكشافها على أجهزتهم، ومع تقدم التكنولجيا، أصبح تحميل الألعاب أمرا سهلاً، في هذا التقرير سنلقي الضوء حول بعض من أفضل موقع لتحميل ألعاب pc كاملة.
أفضل موقع لتحميل ألعاب PC كاملة
مواقع لتحميل الألعاب هي تلبي التوقعات للمستخدمين الذين يرغبون في تحميل الألعاب بسرعة وسهولة، والتي معظم تلك المواقع نفسها تضم تصانيف مختلفة من الالعاب الشهيرة والحديثM او الكلاسيكية القديمة، ضمن مكتبة كبيرة من ألعاب الفيديو الجاهزة للتحميل واللعب المباشر، فيما يلي أبرز وأفضل مواقع لتحميل ألعاب الـ PC
steam-1
- موقع steam
- يعتبر من أكبر متاجر الالعاب الرقمية.
- يتميز بواجهة سهلة الإستخدام مما يسهل العثور على الألعاب وشراءها وتنزيلها
- يوفر انواع كبيرة من الألعاب بما في ذلك الالعاب الجديدة او القديمة وألعاب القتال والاستراتيجية والمزيد.
- يتميز بأمان عالي من خلال إستخدام تشفير SSL لتأمين بيانات المستخدمين.
2-GOG
- موقع GOG
- يوفر نسخ من الألعاب الخالية من أنظمة الحماية الرقمية.
- دعم نظامي التشغيل OS X و Linux
- يشمل نطاق الالعاب المطروحة ألعاب AAA والإندي والعاب الكلاسيك.
- ييتيح الموقع خيارات تعريب الألعاب
- تم تطويره وإطلاقه بواسطة GOG sp. z o.o وهي شركة تابعة بالكامل لشركة CD Projekt، شركة العاب فيديو بولندية
3-Origin
- موقع Origin
- يمكن للمستخدمين استكشاف مجموعة واسعة من الألعاب وسلاسل مشهورة مثل FIFAو Battlefield وThe sim 4و Need for Speed.
- متاح الموقع بأكثر من 20 لغة.
- أقسام لألعاب سلاسل EA Sports و EA Originals.
- دعم أحدث المنصات لمشاركة مكتبة الألعاب والمحتوى بما يسمح بتوفير تجربة اللعب عبر اكبر عدد من الأجهزة لدى اللاعبين من خلال التكامل مع شبكات الـ PlayStation 5 و Xbox Series X و intendo Switch
- وهو الموقع الرسمي لشركة الكترونيك آرتس واحدة من أكبر شركات تطوير ونشر الألعاب.
Epic Games Store-4
- موقع Epic Games
- هو متجر الكتروني لتنزيل وشراء ألعاب الفيديو عبر الأنترنت.
- يمكله ويدير ايبك قيمز المطورة للعبة فورتنايت.
- يقدم الموقع كل أسبوع لعبة مجانية للاعبين من ألعاب حصرية وشهيرة.
- يسمح بتنزيل الألعاب مباشرة من الموقع دون الحاجة لمنصات أخرى داعمة.
- يمكن للاعبين بيع ألعاب معينة والحصول على الدفع مقابلها وذلك يكون في فترات محدودة,.
- تدعم العديد من الألعاب المختارة مثل فورتنيات، روكيت ليق، بوردرلاندز.
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