تراند اليوم : استفد الآن من ميزات HyperOS على هواتف شاومي وريدمي وبوكو مع هذه الخطوات

تحسين نظام الهواتف الذكية هو دائمًا في صلب الاهتمام لدى مُصنّعي الأجهزة. واليوم، سنستعرض لك كيف يمكنك الحصول على واحدة من أبرز ميزات نظام HyperOS على هواتفك شاومي وريدمي وبوكو الآن.

نقل نظام HyperOS رسميًا إلى هواتف شاومي:

في البداية، نظام HyperOS أصبح رسميًا وسيحل محل واجهة MIUI تدريجيًا. هذا التحديث يجلب معه تحسينات داخلية وميزات مبنية على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إعادة تصميم لمركز التحكم.

تحسينات في مركز التحكم:

مركز التحكم الجديد في نظام HyperOS يأتي بتصميم أكثر بساطة وفعالية. يضم قسمًا خاصًا لـ Xiaomi Home، مما يتيح لك التحكم في منزلك الذكي بشكل أكبر.

تثبيت مركز التحكم الجديد على هاتفك:

– قم بتنزيل مركز التحكم الجديد لـ HyperOS من APKMirror.

– قم بتثبيت مركز التحكم الجديد (System UI Plug-in_15.0.0.78.0.apk). قد يُطلب منك منح أذونات لتثبيت حزم الطرف الثالث.

– بمجرد تثبيت مركز التحكم الجديد لـ HyperOS، يمكنك البدء في الاستفادة منه دون الحاجة لأي إعداد إضافي (يفضل إعادة التشغيل). بإمكانك تخصيص الاختصارات والوصول إلى قسم الأتمتة بشرط تثبيت Xiaomi Home على هاتفك.

ملاحظة:

تذكير مهم بأنه يجب على هاتفك العمل بنظام Android 13 على الأقل لضمان التوافق مع هذه الميزات.

باستخدام هذه الخطوات، يمكنك الآن الاستمتاع بالتحسينات والميزات الجديدة المقدمة من HyperOS على هواتف شاومي وريدمي وبوكو بسهولة.