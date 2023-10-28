تراند اليوم : وظائف خالية بشركة زودياك للمطاعم السياحية لجميع المؤهلات براتب 7500 جنية

تعلن شركة زودياك للمطاعم السياحية، عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة وفوق متوسط، بالإضافة إلى الطلبة، برواتب مجزية تبدأ من 3500 جنية إلى 7500 جنية، وذلك للعمل فورًا بفرع التجمع الخامس، ونتابع الآن تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها كالتالي:

وظائف شركة زودياك للمطاعم السياحية

مطلوب مشرف مطبخ انترناشونال.

مطلوب ويتر.

مطلوب مساعد ويتر.

مطلوب شيف جزار تجهيزات، خبرة في مجال العمل.

مطلوب استيوارد ولا يشترط مؤهل.

الشروط والمزايا

يشترط للراغبين جميع المؤهلات، وخبرة في مجال العمل، وان لا يزيد السن عن 35 سنة.

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وتقدم الشركة رواتب مجزية تبدأ من 3500 جنية حتى 7500 جنية، بالإضافة إلى بدل وقت إضافي والعمل 9 ساعات يوميًا ويوم إجازة بالأسبوع، وتوفر تدريب للعاملين وفرص للترقي، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.

رابط التقديم على وظائف شركة زودياك للمطاعم السياحية

للراغبين في التقديم على الوظائف الشاغرة بشركة زودياك يرجى تعبئة استمارة التوظيف التالي “وظائف شركة زودياك للمطاعم السياحية” وتسجيل كافة البيانات المطلوبة، وللاستفسار يرجى التواصل على الأرقام التالية/واتس آب: 01275828269