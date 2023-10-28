تراند اليوم : لغز اكتشاف الفرق: يمكن للعيون الحادة فقط أن تكتشف 3 اختلافات بين صورة الفتاة ذات الزهور في 14 ثانية.

لغز اكتشاف الفرق هي أدوات ممتازة لاختبار قدرة الشخص على التعرف على الاختلافات بين الصور المتطابقة تمامًا، أكثر جزء مثير للاهتمام في هذا التحدي هو أن الصور المقدمة للقراء تبدو متطابقة تقريبًا، واكتشاف الاختلافات بينهما ليس أمرًا سهلاً، يمكن أن تكون الاختلافات بين الصورتين أي شيء، بدءًا من موضع الجسم إلى لون الجسم، يمكن للقراء أن يحققوا أقصى استفادة من هذا النشاط من خلال ممارسة تحديات العثور على الاختلافات بانتظام وتحسين التركيز وفترة الانتباه.

لغز اكتشاف الفرق – اكتشف 3 اختلافات في 14 ثانية

في الرسم التوضيحي أدناه، يمكن للقراء أن يروا صور فتاة تقف بين يديها زهور بالقرب من متجر للزهور، تبدو الصورتين متطابقتين تقريبًا عند النظرة الأولى، ومع ذلك، إذا نظرت بتركيز، يمكنك أن ترى أن هناك بعض الاختلافات بين الصورتين.

التحدي للقراء هو اكتشاف الاختلافات الثلاث بين الصورتين في 14 ثانية، الوقت بدأ الآن، ولاحظ أن الهدف من هذا التحدي هو اختبار مدى قدرتك على اكتشاف الاختلافات الدقيقة بين الصورتين المتطابقتين، بعض الاختلافات سهلة التعرف عليها، بينما البعض الآخر أصعب في التحديد، انظر بعناية إلى الصورة واكتب قائمة بجميع الاختلافات التي تلاحظها.

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ويجدر الإشارة إلى أنه تشير الدراسات إلى أن المشاركة في مثل هذه الأنشطة تحفز مناطق الدماغ المسؤولة عن التركيز والذاكرة، لذلك، ممارسة هذه الأنشطة بانتظام ستؤدي إلى تحسين التركيز والاحتفاظ بالذاكرة بشكل أفضل.

والآن استعجل، الوقت ينفد، و… انتهى الوقت، هل تمكنت من اكتشاف جميع الاختلافات في حدود الوقت المحدد؟

حل لغز اكتشاف الفرق – اكتشف 3 اختلافات في 14 ثانية

تهانينالأولئك القراء الذين تمكنوا من اكتشاف جميع الاختلافات بفضل مهاراتهم الملاحظة الممتازة، وأما أولئك الذين لا يزالون يبحثون يمكنهم التوقف الآن والتحقق من الحلول المقدمة أدناه.

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إذا أحببت هذا التحدي، لا تستمتع به وحدك، قم بمشاركته مع عائلتك وأصدقائك لمعرفة من يحله في أسرع وقت، كما يمكنك التحقق من قسم القراءة الموصى به لمزيد من التحديات المثيرة.

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