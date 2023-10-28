تراند اليوم : إطلاق هاتف OPPO A79 5G الذكي مع شاشة 90 هرتز وكاميرا بدقة 50 ميجابكسل.. السعر والمواصفات

تم إطلاق OPPO A79 5G في الهند رسميًا كأحدث عروض 5G متوسطة المدى للعلامة التجارية وخليفة لـ OPPO A78، يأتي الهاتف مزودًا بفتحة في المنتصف لملتقط صور السيلفي، ومستشعر بصمة مثبت على الجانب للأمان، وتصنيف IP54، وحلقات دائرية مزدوجة لإيواء مستشعرات الكاميرا الخلفية، كما يأتي مزودًا بمجموعة شرائح MediaTek Dimensity 6020.

OPPO A79 5G

سعر OPPO A79 5G في الهند

يبلغ سعر OPPO A79 5G في الهند 19999 روبية ويأتي في متغير واحد مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، ويأتي الهاتف باللون الأسود الغامض والأخضر المتوهج.

سيتم طرح الهاتف للبيع اعتبارًا من 28 أكتوبر وسيتم بيعه عبر متجر OPPO Store وFlipkart و Amazon ومنافذ البيع بالتجزئة الأخرى.

مواصفات هاتف OPPO A79 5G