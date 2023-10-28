تراند اليوم : أطلقت Cult.sport ساعة + Cult.sport Burn الذكية بشاشة AMOLED وبطارية تدوم 7 أيام في الهند

اطلقت العلامة التجارية Cult.sport، الاسم البارز في سوق اللياقة البدنية في الهند، ساعة + Cult.sport Burn الذكية بأسعار معقولة، تتميز هذه الساعة الفاخرة بشاشة AMOLED بحجم 1.78 بوصة ودقة وضوح 368 × 448 بكسل ووظيفة Always On Display، وما يميز ساعة Burn+ الذكية حقًا هو ميزة CricBuddy الفريدة من نوعها، التي توفر نتائج مباريات الكريكيت المباشرة في الوقت الحقيقي.

+ Cult.sport Burn

الميزات

تقدم ساعة +Burn الذكية ميزة الاتصال عبر تقنية البلوتوث للتواصل السلس، وزر سهل الاستخدام للتنقل بسهولة.

عمر بطارية الجهاز القابل للارتداء مذهل، حيث يصل إلى 7 أيام، مما يضمن لك البقاء على اتصال دون انقطاع.

سيقدر المستخدمون المهتمون بالصحة قدراتها الشاملة في تتبع البيانات، بما في ذلك مراقبة معدل ضربات القلب، وعد الخطوات، وتتبع السعرات الحرارية، وقياس مستويات الاوكسجين في الدم SP02، وتتبع النوم، وحتى تتبع فترة الحيض، وتشمل أيضًا وضع رياضي مخصص وخيارات الرد السريع.

تتزامن ساعة sport Burn+ الذكية بسهولة مع تطبيق cult.sport، مما يمنحك الوصول إلى مكتبة واسعة تحتوي على أكثر من 1،000 فيديو تمرين، وميزات تتبع الأهداف، وفرصة المشاركة في تحديات اللياقة البدنية والمتصدرين مع الأصدقاء.

السعر وتوفر + Cult.sport Burn

تأتي ساعة Burn+ الذكية بخياري حزام: سيليكون ومعدن، على موقع cultsport.com، يبلغ سعر الحزام السيليكوني 2،999 روبية، في حين يبلغ سعر الحزام المعدني 3،499 روبية، وتقدم أمازون خصومات، حيث يكون سعر النسخة الحزام السيليكوني 2،499 روبية وسعر النسخة الحزام المعدني 2،999 روبية.

ستُدرج الساعات الذكية للشراء عبر الإنترنت قريبًا، في الوقت الحالي، يمكنك التحقق من ساعات Burn و Beats الذكية التي قدمتها العلامة التجارية في شهر مارس.