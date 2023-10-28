تراند اليوم : تقوية المناعة والوقاية من السرطان.. فوائد مذهلة بتناول الكرنب الأحمر

الكرنب الأحمر أو الأرجواني ينتمي إلى عائلة الخضروات الصليبية، التي تشمل القرنبيط والبروكلي والكرنب الأخضر وغيرها، يحتوي الكرنب الأحمر على العديد من المواد الغذائية المفيدة للصحة، مثل فيتامينات أ، ب، ج، ك، والألياف والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كما يحتوي على مضادات أكسدة قوية، مثل الأنثوسيانين والسلفورافان، التي تعطيه لونه الأحمر وتحميه من التلف، وفي هذا المقال، سنستعرض بعض فوائد الكرنب الأحمر للصحة، وكيفية استخدامه في الطهي.

فوائد الكرنب الأحمر للصحة

تقوية المناعة: يساعد فيتامين ج الموجود في الكرنب الأحمر على تعزيز المناعة ومقاومة العدوى والالتهابات، ويساعد في إصلاح الجروح وإنتاج الكولاجين، وهو بروتين مهم لصحة الجلد والشعر والأظافر، حيث يحتوي كوب واحد من الكرنب الأحمر على حوالي 85% من احتياجات الجسم من فيتامين ج يوميًا.

تحسين صحة القلب: يساهم فيتامين ك الموجود في الكرنب الأحمر في تخثر الدم بشكل صحيح وتقليل خطر نزف داخلي، كما يساعد مضاد الأكسدة الأنثوسيانين في تقليل التهابات جدار الشرايان وخفض مستوى كولستيرول LDL أو “الكولستيرول السئ”.

الوقاية من بعض أنواع السرطان: يظهر أن مضادات الأكسدة الموجودة في الكرنب الأحمر، خصوصًا مادة السلفورافان، لها تأثيرات مضادة للسرطان، فقد أظهرت بعض التجارب المخبرية أن هذه المادة تستطيع قتل خلايا سرطان المستقيم والبروستاتا والثدي، كما تشير بعض التقارير إلى أن تناول الخضروات الصليبية بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة والمعدة والقولون.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: يساعد الكرنب الأحمر على تحسين عملية الهضم وتنظيف الأمعاء من السموم، فالألياف الموجودة فيه تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك والإسهال، فهو يساعد على تقليل امتصاص الدهون والكولستيرول من الطعام، مما يحافظ على صحة الكبد، بالإضافة إلى مادة الجلوتامين، وهي أحد الأحماض الأمينية التي تساعد في شفاء قرحة المعدة والاثنى عشر.

تقوية العظام: يساعد الكرنب الأحمر على تقوية العظام والوقاية من هشاشتها، فهو يحتوي على كالسيوم وفوسفور ومغنيسيوم وزنك، وهي معادن مهمة لبناء وصيانة كثافة العظام، كما يساعد فيتامين ج في إنتاج خلايا عظمية سليمة، وفيتامين ك في تثبيت الكالسيوم في العظام.

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كيفية استخدام الكرنب الأحمر في الطهي

يمكن تقطيع الكرنب الأحمر إلى شرائح رقيقة وإضافته إلى سلطات مختلفة، مثل سلطة الملفوف أو سلطة التفاح أو سلطة المانجو، يمكن إضافة بعض التوابل أو المكسرات أو المجبن لزيادة نكهة السلطة.

يمكن طهي الكرنب الأحمر مع بعض الماء أو المرق أو خل التفاح، وإضافة بعض التوابل مثل الملح والفلفل والزعتر والقرفة، يمكن تقديم هذا الطبق كجانب لبعض أطباق اللحوم، مثل لحم الخروف أو لحم الدجاج.

يمكن استخدام الكرنب الأحمر لإعداد المخلل، بإضافة بعض الماء وخل التفاح والسكر والملح والثوم والشبت إلى قدر، وغليه حتى يذوب كل شئ، ثم يُصفى هذا المزيج، ويرش على شرائح من الكرنب في جرة زجاجية، يُغطى هذا المخلَّل بورق نظيف، ويرُدَّ إلى جانب لبضعة أسابيع قبل تقديمه.

ما هي الأضرار الجانبية لتناول الكرنب الأحمر

نعم، هناك بعض الأضرار الجانبية المحتملة لتناول الكرنب الأحمر أو الأرجواني، وهي تشمل ما يلي: