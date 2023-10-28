تراند اليوم : إيلون ماسك يغيث غزة ويوفر لها خدمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية لشركة ستارلينك

قال إيلون ماسك، يوم السبت، إن شركة Starlink التابعة لشركة SpaceX ستدعم روابط الاتصال في غزة مع “منظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا”، حيث أدى انقطاع الهاتف والإنترنت إلى عزل سكان قطاع غزة عن العالم وعن بعضهم البعض يوم السبت، مع استحالة الاتصال بأحبائهم أو سيارات الإسعاف أو الزملاء في أماكن أخرى مع توسيع إسرائيل لهجومها الجوي والبري، وقالت المنظمات الإنسانية الدولية إن انقطاع التيار الكهربائي، الذي بدأ مساء الجمعة، أدى إلى تفاقم الوضع البائس بالفعل من خلال إعاقة عمليات إنقاذ الأرواح ومنعها من الاتصال بموظفيها على الأرض.

إيلون ماسك يغيث غزة

فقد أعلن ماسك ذلك على منصة وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة باسم إكس (المعروفة سابقًا بتويتر) ردًا على بيان صادر عن النائبة الأمريكية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، التي أعربت عن قلقها إزاء انقطاع الاتصال في غزة، بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق، بما في ذلك الغارات الجوية والاقتحامات البرية، حيث واجهت المنظمات الإغاثية تحديات كبيرة، وقد أدت إلى حدوث انقطاع في خدمات الهاتف والإنترنت، مما عرقل قدرتهم على التواصل مع فرقهم التي تعمل في قطاع غزة.

ما هي ستارلينك؟

تأسست ستارلينك في عام 2015 وهي شركة تابعة لشركة سبيس إكس، وهي شركة تصنيع ونقل فضائي بارزة، بدأت المشروع في عام 2019 بإطلاق الأقمار الصناعية إلى مدار الأرض، وذلك بفضل دعم مالي كبير من إيلون ماسك، بالإضافة إلى العديد من الدعم الحكومي الذي يصل إلى ملايين الدولارات.

حتى عام 2023، يمتلك ستارلينك مجموعة من الأقمار الصناعية تضم ما يقرب من 5000 قمرًا، كما ذكر المراقب جوناثان ماكدو، تعتمد فكرة ستارلينك على شبكة من الأقمار الصناعية التي تسهل الاتصال العالمي بالإنترنت، وتلتزم الشركة بتوفير “وصول إنترنت عريض النطاق سريع وموثوق به إلى المناطق التي كانت تفتقر إلى هذه الخدمة أو كانت بدونها تمامًا”.

في البداية، ركزت الشركة على بيع معدات الاستقبال للمستخدمين السكنيين وأصحاب الأعمال، وفيما بعد، قاموا بتوسيع خدماتهم لتشمل دعم الوصول إلى الإنترنت.

الأماكن توفرها ستارلينك؟

بحلول نهاية عام 2023، تمتد تغطية ستارلينك إلى أمريكا الشمالية ومعظم أمريكا الجنوبية وأوروبا ومناطق محددة في أفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا، هدف ستارلينك هو توفير الخدمة في أجزاء أخرى من أمريكا الجنوبية والبحر الكاريبي (باستثناء كوبا وفنزويلا) وجزء كبير من أفريقيا في العام المقبل، كما توجد خطط لتشغيل الخدمة في الشرق الأوسط وغرب آسيا إما في عام 2024 أو بعد الحصول على الموافقة التنظيمية.