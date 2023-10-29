تراند اليوم : مصر: شركة الاتصالات المصرية وفودافون يؤكدان جاهزيتهما لتقديم الاتصالات لقطاع غزة

في ظل الحصار التي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والعزلة التامة التي تفرضها على أكثر من مليوني إنسان، وانقطاع كافة الخدمات من الكهرباء والماء، وامتدت إلى قطع خدمات الاتصالات والإنترنت مما فاقم من الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، حيث أعلنت بعض المؤسسات الدولية والهلال الأحمر الفلسطيني عن عدم استطاعتها تقديم أي خدمات في ظل انقطاع التواصل مع وحداتها.

شركات الاتصالات المصرية تعلن استعدادها لتقديم الاتصالات إلى قطاع غزة

بناء على ذلك أعلنت شركات الاتصالات المصرية، “WE” و”فودافون”، عن استعدادها لتقديم الاتصالات إلى قطاع غزة، حيث قال مصدر مسؤول بشركة “WE”، إن الشركة جاهزة بعدد من الأبراج والمحطات المتنقلة السريعة لتوفير خدمات الاتصالات للمقيمين في قطاع غزة على الحدود المصرية الفلسطينية.

كما قال مسؤول بشركة “فودافون مصر”، إن الشركة مستعدة لتوفير أبراج محمول متحركة لإرسالها إلى مدينة رفح المصرية، وذلك لتوفير تغطية داخل قطاع غزة تصل إلى حدود 10 كيلو مترات في حال تشغيلها بالطاقة القصوى.

كما أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أنه سيتيح إمكانية الوصول إلى اتصالات شبكة “ستارلينك” الفضائية، وذلك للمنظمات الدولية المعترف بها في قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد أن تسببت الغارات الإسرائيلية الضخمة وإعلانها عن توسيع عملياتها البرية في قطاع غزة إلى انقطاع خدمات الاتصالات والأنترنت، وقد أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية مساء الجمعة عن انقطاع كامل لكافة الخدمات عن قطاع غزة.