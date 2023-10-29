تراند اليوم : لعشاق التحدي.. أمامك 20 ثانية فقط لحل معادلة الولد والبيتزا

يحتوي مقالنا اليوم على لغز مميز للغاية، وهذا اللغز الحسابي يحتوي على مجموعة من المعادلات الرياضية التي تحتوي على عناصر مجهولة القيمة، وكل ما عليك فعله هو التركيز جيداً وإيجاد قيمة كل عنصر من هذه العناصر، ثم قم بالتعويض بهذه القيمة في المعادلة المجهولة الأخيرة، وستتعرف على ناتج المعادلة الرياضية، وبالتالي ستصل إلى حل اللغز، وذلك شرط ألا تتجاوز الوقت المحدد للغز وهو 20 ثانية فقط.

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يندرج هذا اللغز تحت سلسلة الألغاز الرياضية الحسابية، والتي تعمل إلى إعمال العقل بشكل جيد، وتقيس مستوى التركيز لدى الفرد، وقوة التركيز، كما أنها تعمل على تنمية المهارات الفكرية لدى الفرد، وهذا النوع بالأخص يعمل على جذب انتباه العديد من الأشخاص باختلاف أعمارهم واهتمامهم.

هل توصلت إلى إجابة هذا اللغز، أعتقد أن اللغز بسيط للغاية، وأنك قد توصل إلى الإجابة الصحيحة في التوقيت الصحيح، كم استغرقت من الوقت لحل هذا اللغز الشيق، شاركنا في التعليقات الخاصة بهذا المقال.

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إذا قمت بحل المعادلات ستجد أن قيمة فردتي الحذاء تساوي 10، وقيمة الفردة الواحدة تساوي 5، أما قيمة الولد فإنها تساوي 5 وقيمة قطعة البيتزا تساوي 2، وبالتالي فإن المعادلة هي (5+5+2+2)، وناتج المعادلة هو 14.