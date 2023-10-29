تراند اليوم : اشتري ذهب بسرعة… أسعار الذهب اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023

شهد الذهب اليوم الأحد 29 /10/ 2023 في محلات الصاغة، حيث قفز عيار 21 بالمصنعية في سعر البيع والشراء، وكذلك ارتفع الجنيه الذهب خلال الساعات الأولى في صباح يوم الأحد عن سعر الذهب أمس في أسواق مصر.

سعر الذهب اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023

ارتفع محرك البحث عبر الانترنت لمعرفة سعر الذهب في القاهرة وجميع المحافظات خاصة المفبلين على الزواج أو الأشخاص الذين يرغبون في استثمار أموالهم، ولذلك يرغبون في التعرف عن سعر الذهب بكام اليوم؟

وقد ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم خلال التعاملات بمحلات الصاغة وزن 8 جرامات عيار 21 بقيمة 20640 جنيهاً، بينما وصل الشراء إلى 20480 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 24 جرام

خلال معاملات اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 قفز سعر الذهب عيار 24 ليصل سعر البيع إلى 2948 جنيها، بينما وصل سعر الشراء إلى 2925 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بينما قفز سعر الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة والذي يعد العيار الأكثر تداولاً ليصل سعر البيع إلى 2580 جنيهاً، بينما وصل سعر الشراء إلى 2560 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 18

ارتفاع سعر الذهب اليوم عيار 18 في المحلات الصاغة ليصل سعر البيع إلى 2211 جنيهاً، مقابل سعر الشراء 2194 جنيهاً.

أسعار الذهب عيار 14

بينما تم الإعلان عن سعر جرام الذهب عيار 14 بالمصنعية خلال اليوم الأحد في الصاغة لسعر البيع 1720 جنيهاً مقابل سعر الشراء 1706 جنيهاً.

أسعار الذهب العالمي اليوم

أعلنت البورصة العالمية عن أسعار الذهب بالدولار اليوم عن أخر تعاملاته ليصل سعر أونصة الذهب للبيع 2007 دولارات، بينما وصل سعر الشراء إلى 2005 دولارات.