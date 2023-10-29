تراند اليوم : تأكيد تاريخ إطلاق Huawei Nova 11 SE ورصد قائمة Geekbench بكامل المواصفات

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت شركة Huawei رسميًا عن موعد إطلاق الهاتف الذكي Huawei Nova 11 SE متوسط المدى، ومن المقرر أن يتم الكشف عن هذه الإضافة القادمة لسلسلة Nova 11 في الصين يوم 31/10/2023 ، وفي الفترة التي سبقت إطلاقه، ظهر الجهاز على Geekbench ( عبر موقع TechGoing ) ، حيث قدم تفاصيل مهمة حول مجموعة الشرائح وذاكرة الوصول العشوائي ونظام التشغيل.
Huawei Nova 11 SE
مواصفات وميزات الهاتف
وفقًا للشائعات، فإن هاتف Huawei الذي يحمل رقم الطراز
BON-AL00 والذي ظهر مؤخرًا على أداة Geekbench قد يكون هو Huawei Nova 11 SE، ومن الجدير بالذكر أن هذا الجهاز قد ظهر سابقًا في قاعدة بيانات منصة شهادات TENAA ، في حين أن قائمة TENAA هذه، جنبًا إلى جنب مع الملصق المسرب الذي ظهر الأسبوع الماضي ، كشفت عن المواصفات الكاملة للجهاز، إلا أنها تركت مجموعة الشرائح لغزًا، دعونا نلقي نظرة فاحصة على ما كشفته قائمة Geekbench بخصوص هذا الجهاز:
المعالج والأداء
وفقًا لقائمة Geekbench ، يبدو أن Nova 11 SE مدعوم بمجموعة شرائح Snapdragon 680، على الرغم من عدم ذكر اسم الجهاز صراحةً، وتكشف القائمة أن الجهاز مجهز بمعالج ثماني النواة مع أربعة أنوية لوحدة المعالجة المركزية تعمل بسرعة 2.2 جيجا هرتز وأربعة أنوية لوحدة المعالجة المركزية بسرعة 1.9 جيجا هرتز، وتتم معالجة الرسومات بواسطة وحدة معالجة الرسومات Adreno 610، ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، هذه التفاصيل كافية للإشارة إلى أن Nova 11 SE يحتوي على شريحة Snapdragon 680، بالإضافة إلى ذلك، فقد حقق نتيجة للنواة الواحدة 410 ونقاط للنواة المتعددة 1447 نقطة على Geekbench 6.
مواصفات هواوي Huawei Nova 11 SE (مشاع)
- وفقًا للتقارير السابقة، سيحتوي هاتف Huawei Nova 11 SE على شاشة FHD+ OLED بقياس 6.67 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز وماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب.
- تبلغ أبعاده 162.39 × 75.47 × 7.39 ملم ويزن 186 جرامًا.
- سيحتوي Nova 11 SE على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل ووحدةكاميرا ثلاثية بدقة 108 ميجابكسل (رئيسية) + 8 ميجابكسل (فائقة الاتساع) + 2 ميجابكسل (ماكرو) .
- سيحتوي الجهاز الذي يعمل بمجموعة شرائح Snapdragon 680 على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و256 جيجابايت / 512 جيجابايت من التخزين، وبطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط. ومن المتوقع أن يأتي بألوان مثل الأسود والأبيض والأخضر.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : تأكيد تاريخ إطلاق Huawei Nova 11 SE ورصد قائمة Geekbench بكامل المواصفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.