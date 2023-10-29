تراند اليوم : تأكيد تاريخ إطلاق Huawei Nova 11 SE ورصد قائمة Geekbench بكامل المواصفات

أعلنت شركة Huawei رسميًا عن موعد إطلاق الهاتف الذكي Huawei Nova 11 SE متوسط ​​المدى، ومن المقرر أن يتم الكشف عن هذه الإضافة القادمة لسلسلة Nova 11 في الصين يوم 31/10/2023 ، وفي الفترة التي سبقت إطلاقه، ظهر الجهاز على Geekbench ( عبر موقع TechGoing ) ، حيث قدم تفاصيل مهمة حول مجموعة الشرائح وذاكرة الوصول العشوائي ونظام التشغيل.

Huawei Nova 11 SE

مواصفات وميزات الهاتف

وفقًا للشائعات، فإن هاتف Huawei الذي يحمل رقم الطراز

BON-AL00 والذي ظهر مؤخرًا على أداة Geekbench قد يكون هو Huawei Nova 11 SE، ومن الجدير بالذكر أن هذا الجهاز قد ظهر سابقًا في قاعدة بيانات منصة شهادات TENAA ، في حين أن قائمة TENAA هذه، جنبًا إلى جنب مع الملصق المسرب الذي ظهر الأسبوع الماضي ، كشفت عن المواصفات الكاملة للجهاز، إلا أنها تركت مجموعة الشرائح لغزًا، دعونا نلقي نظرة فاحصة على ما كشفته قائمة Geekbench بخصوص هذا الجهاز:

المعالج والأداء

وفقًا لقائمة Geekbench ، يبدو أن Nova 11 SE مدعوم بمجموعة شرائح Snapdragon 680، على الرغم من عدم ذكر اسم الجهاز صراحةً، وتكشف القائمة أن الجهاز مجهز بمعالج ثماني النواة مع أربعة أنوية لوحدة المعالجة المركزية تعمل بسرعة 2.2 جيجا هرتز وأربعة أنوية لوحدة المعالجة المركزية بسرعة 1.9 جيجا هرتز، وتتم معالجة الرسومات بواسطة وحدة معالجة الرسومات Adreno 610، ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، هذه التفاصيل كافية للإشارة إلى أن Nova 11 SE يحتوي على شريحة Snapdragon 680، بالإضافة إلى ذلك، فقد حقق نتيجة للنواة الواحدة 410 ونقاط للنواة المتعددة 1447 نقطة على Geekbench 6.

مواصفات هواوي Huawei Nova 11 SE (مشاع)