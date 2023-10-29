تراند اليوم : أحلى من كفتة الحاتي…. طريقة عمل كفتة الحاتي في 20 دقيقة فقط

كفتة الحاتي من الأكلات ذات الطعم المميز وهي أحدي الأكلات المصرية وتتكون من اللحم والبهارات والبصل المفروم وبعض الوصفات السرية لتعطيك نفس طعم كفة الحاتي الأصلية في حين كنت ترغب في تحضيرها بالمنزل، ولذلك سنتعرف على هذه الوصفة السرية التي لم تجعلك تحضر كفتة الحاتي مثل المطاعم والمحلات.

مكونات كفتة الحاتي

أن كفتة الحاتي من الأكلات السهلة والسريعة ويمكنك تحضيرها خلال دقائق، وإليكم المكونات:

½ كيلو لحم جملي أو ضاني.

100 جرام لية ضاني.

2 بصلة مفرومة.

كعلقة برغل كبيرة مطحون.

ملح على حسب الرغبة.

فلفل أسود.

معلقة بهارات مشكل.

معلقة بكينج بودر.

طريقة عمل كفتة الحاتي

أولاً عليك فرم اللحم أو يمكنك شرائها جاهزة مفرومة، ثم وضعها في الكبة الكهربائي مع الليه ونفرمهم مرة أخري لمزجهم سويا.

ثم نحضر وعاء عميق ونضع اللحم المفروم مع الليه ونف إليهم البرغل بعد غسله وتقليب جميع المكونات.

وفي هذه الخطوة عليك برش البصل وتفصل مياه عن البصل نضع مياه البصل في وعاء صغير جانباً، ونضيف البصل على اللحم والبرغل وأضف الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة والبيكنج بودر ونقلب جميع المكونات لتحصل على عجيبة كفتة الحاتي ويمكنك تشكيلها وتترك لمدة 10 دقائق في الثلاجة.

نحضر وعاء ماء البصل ونضع عليها معلقة من الزيت النباتي، ثم أدهن يدك بماء البصل، وامسك القليل من اللحم وضعها على سيخ، وإذا لم يكن لديك يمكنك استخدام العيدان الخشبية.

نبدأ في تصبيع اللحم على السيخ وفردها على عليه، ثم أخرجها ووضعها على طبق، ويتم تكرر هذه العملية على كافة الكمية الموجودة من الكفتة حتى تكون جاهزة على الشوي.