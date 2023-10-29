تراند اليوم : اختطاف والديّ لاعب نادي ليفربول الإنجليزي لويس دياز ورئيس البلاد يتدخل

بعد ظهر يوم السبت، في منطقة بارانكاس، اختطفت مجموعة مجهولة، والدا نجم المنتخب الكولومبي لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، لويس دياز، في منطقة بارانكاس، وتم اعتراض السيارة التي كانوا يستقلونها والصعود إليها، وبحسب المعلومات الأولية، عُلم أن والدي اللاعب – لويس مانويل دياز وسيلينيس مارولاندا – كانا مسافرين في شاحنتهما وكانا في طريقهما إلى لوس أوليفوس، وهو الحي الذي يعيشان فيه، عندما اعترضهما مسلحون على دراجات نارية، وركبوا السيارة التي كانوا يستقلونها واقتادوهم.

وأكدت مصادر الشرطة أن العقيد جيوفاني كريستانشو، مدير شرطة غولا، يسافر إلى لاغواخيرا لتولي مسؤولية الوضع، حيث تم الإبلاغ عن اختطاف والديّ اللاعب الكولومبي لويس دياز، وتم إطلاق سراح والدة اللاعب في وقت لاحق.

لكن معلومات أخرى، وهذه هي الروايات التي تحاول السلطات التأكد منها، تشير إلى أن والديّ لاعب كرة القدم كانا يشاهدان مباراة عندما وصل مسلحون وأجبروهما على ركوب الشاحنة واقتادهما شخص غريب .

وعلمت سيمانا أنه سيتم عقد اجتماع عاجل في بوغوتا لتقييم الوضع، والاتصال بأقارب دياز للتحقق من الأشخاص الآخرين الذين كانوا في الشاحنة وتحديد الظروف والزمان والطريقة والمكان الذي وقعت فيه الأحداث .

بعد هذا الاختطاف، أفيد أن قوات الجيش والشرطة وحدت جهودها لتنفيذ عمليات بحث عن والدي دياز، وفي هذه اللحظة يقوم العقيد والجنرالات بتنسيق الإجراءات على الأرض لتحديد مكانهما.

وذكرت سكاي نيوز أن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم قال إن عملية الاختطاف كانت مؤسفة، وحث السلطات على إنقاذ الأب، وجاء في بيان الاتحاد الكولومبي: “يرفض الاتحاد الكولومبي لكرة القدم الوضع الأمني ​​الذي يمر به والدا لاعبنا لويس دياز”.

يُذكر أنه وقع لويس دياز مع ليفربول من بورتو في صفقة بقيمة 37.5 مليون جنيه إسترليني في يناير 2022، وكان له تأثير فوري، حيث ساعد الريدز على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو بالإضافة إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز والوصول إلى نهائي الدوري ، دوري أبطال أوروبا .

لويس دياز هو أيضًا نجم منتخب كولومبيا، وسجل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا تسعة أهداف في 43 مباراة مع منتخب بلاده.

يعود ليفربول إلى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم (الأحد 29 أكتوبر) عندما يستقبل نوتنغهام فورست في آنفيلد (الساعة 2 ظهرًا)، ويس من الواضح ما إذا كان لويس دياز سيكون متاحًا للمشاركة أم لا، وقال ليفربول في بيان: “يستطيع نادي ليفربول لكرة القدم أن يؤكد أنه على علم بالوضع المستمر الذي يتعلق بعائلة لويس دياز في كولومبيا، نأمل بشدة أن يتم حل الأمر بأمان وفي أقرب فرصة ممكنة. وفي هذه الأثناء، ستظل مصلحة اللاعب هي أولويتنا المباشرة.”