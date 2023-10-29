تراند اليوم : سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء تواصل اشتعالها 29 أكتوبر 2023

شهد سعر الدولار بالبنوك اليوم 29 أكتوبر 2023 استقرار مع بداية التعاملات اليوم، بينما في السوق السوداء قد ارتفع مقارنة بتعاملات أمس السبت، ومن خلال موقعنا سنتعرف على سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء 29 أكتوبر 2023 وكافة التفاصيل.

سعر الدولار في جميع البنوك المصرية

استقرار سعر الدولار في مصر اليوم 29/ 10/ 2023 في جميع البنوك المصرية وسنوضحها لكم خلال الجدول التالي:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 30.83 جنيه 30.96 جنيه البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه 30.85 جنيه بنك مصر 30.75 جنيه 30.85 جنيه البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه 30.95 جنيه بنك الإسكندرية 30.85 جنيه 30.95 جنيه بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه 30.95 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه 30.95 جنيه بنك البركة الإسلامي 30.85 جنيه 30.95 جنيه

سعر الدولار في السوق السوداء الأحد 29 أكتوبر 2023

أما عن سعر الدولار اليوم الأحد في السوق السوداء فقد أرتفع عن تعاملات أمس ليصل إلى 49 جنيه والذي يعد الأعلى، وقد توقع الخبراء إنخفاض سعر الدولار ليصل من بين 44 إلى 45 جنيهاً.

وقد أكد البنك المركزي على العملاء أن يضع ضوابط عند استخدام بطاقات الائتمان والتي هدفها هي تصدي إلى السوق السوداء، كما أوضح البنك المركزي عن بدء فتح الحد الأقصي لبطاقات الائتمان وتقليل الشروط حتى تساعدهم للحصول على ما يحتاجه قبل مغادرة البلاد.

كما أوضح البنك أنه تم إلغاء القيود عند يتم إيقاف ارتفاع الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، وذلك بعد أن وصل إلى مستويات قياسية، وقد تسبب في هذا الارتفاع الحرب الحالية بين قطاع غزة بفلسطين والإسرائيلية، وزيادة طلب الدولار للعملاء بهدف الاكتناز.