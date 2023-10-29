تراند اليوم : تحذير عاجل من حيلة جديدة تخترق واتساب لسرقة الحسابات والبيانات الشخصية

وجه خبراء الأمن السيبراني تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب خلال هذه الفترة من عمليات الاحتيال على حساباتهم وسرقة أموالهم، حيث أشارات إلى عملية اختراق جديدة تستهدف هؤلاء المستخدمين، ويجب عليهم الحذر واتباع التعليمات الجديدة من أجل المحافظة على حساباتهم خوفاً من اختراقها.

سرقة حسابات واتساب

تستهدف عمليات الاحتيال الجديدة جميع مستخدمي نسخة الويب WhatsApp Web، حيث يتم من خلالها خداع المستخدمين من خلال نسخ مزيفة للتطبيق من اجل تشجيع المستخدمين على تثبيتها على أجهزتهم.

وهنا يجب الإشارة إلى أن الضحايا يقومون بالنقر على نتائج البحث القليلة الأولى التي تنتجها محركات البحث عبر الإنترنت، وذلك دون التحقق من عناوين URL، حيث تضم تلك المواقع رمز QR حقيقي مأخوذ من الموقع الرسمي، مما يسهل خداع المستخدمين.

عندما يقوم المستخدمين بمسح الرمز، تصبح المواقع غير مستجيبه ولايتم نقلهم إلى الصفحة الخاصة بـ”WhatsApp Web”، وهنا يتمكن الهاكرز أو المحتالون بتضمن رموز QR من اجل الوصول إلى الحسابات الخاصة بالضحية.

يهمك أيضاً

شاومي تُبدع.. مواصفات هاتف Redmi Note 13 Pro تحفة الفئة المتوسطة بسعر مميز

بكاميرا 200 ميجابكسل.. رسمياً إطلاق هاتف Honor 90 بإمكانيات رائعة وسعر بسيط

وعلى الفور يتلقى المستخدم الضحية طلبات من مواقع أخرى للتعرف على التفاصيل الشخصية، وكذلك بيانات الحسابات البنكية عبر الإنترنت، كما أنهم يطلبون تحويل الأموال إلى الحساب المصرفي.