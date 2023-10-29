تراند اليوم : شاومي تعلن عن إطلاق HyperOS عالميًا وتكشف عن خطط مبهجة لعام 2024

بعد فترة طويلة من الانتظار والترقب، أصبح بإمكاننا أخيرًا مشاركتكم بالمعلومات السارة التي كنا بانتظارها بشأن نظام HyperOS الجديد من شركة شاومي. تم الكشف عن هذا النظام بشكل رسمي، وقامت الشركة بمشاركة تفاصيله التي لاقت استحسان الجميع. وبالنسبة لأولئك الذين اعتقدوا أن HyperOS سيكون مقتصرًا على السوق الصينية فقط، هنا لديهم أخبار رائعة، إذ سيتاح هذا النظام على الصعيدين المحلي والدولي وسيستبدل واجهة MIUI بالكامل.

إطلاق HyperOS على الساحة العالمية

أصبحت واجهة MIUI مجرد ذكرى في الماضي الآن، حيث ستبدأ شاومي في إطلاق HyperOS على نطاق عالمي لجميع هواتفها. يُعَدّ هذا النظام مصممًا بعناية فائقة مع مراعاة احتياجات مستخدمي العالم بأسره. ستتم عملية تحديث الأسواق ومنتجات الشركة بشكل تدريجي، وستتلاشى واجهة MIUI تدريجيًا لتمهيد الطريق لهذا التحول.

شاومي أكدت أن HyperOS سيتوفر في السوق الصينية في نهاية هذا العام، ومن ثم سيتم إطلاقه في الأسواق الغربية في بداية عام 2024. ومن المتوقع أن تكون هواتف Xiaomi 14 هي أول الأجهزة التي ستحصل على هذا النظام، بالإضافة إلى الأسواق في أمريكا اللاتينية وإسبانيا.

مع هذا الإعلان، نودع واجهة MIUI التي كانت تعرف تخصيص هواتف شاومي ونرحب بنظام جديد عالمي ومعقد سينتشر على نطاق واسع عبر منتجات شاومي.

واجهة HyperOS تشبه إلى حد كبير واجهة MIUI

HyperOS تشبه إلى حد كبير واجهة MIUI، لذا لا داعي للقلق. عند استخدام هاتف شاومي مزوّد بـ HyperOS، لن تكون هناك تغييرات كبيرة في تجربة المستخدم. قدمت الشركة النظام الجديد وأظهرت قدرته على الالتزام بالتفاصيل التي نعرفها حاليًا من MIUI. إنها تطور داخلي، لكنه لن يكون بالنسبة للمستخدم العادي تغييرًا كبيرًا، حيث ستبقى الأمور بسيطة ومألوفة.

HyperOS سيتم إطلاقه ليشمل ليس فقط هواتف الشركة والأجهزة اللوحية، بل سيشمل جميع فروع منتجات شاومي، من الأجهزة الذكية مثل الإسبرسو إلى الساعات الذكية وحتى المقلاة الهوائية. ستتم ربط كل هذه المنتجات بواسطة HyperOS، مما يوفر بيئة أكثر ودية وبساطة.

منتجات شاومي الذكية

قد تم تقديم العديد من الأمثلة خلال العرض، وأسهلها تفاعل المستخدمين مع منتجات شاومي الذكية من خلال هواتفهم. في واجهة MIUI، كان على المستخدم تنزيل تطبيق Xiaomi Home، الذي كان يعمل بشكل جيد وكان يضم الآلاف من الأجهزة المتوافقة، ولكنه لا يزال تطبيقًا منفصلاً.

مع HyperOS، ستتم دمج جميع هذه الأجهزة المتوافقة في النظام نفسه، دون الحاجة إلى التطبيق. وهذا سيسهم في تحسين سرعة الاستجابة وتكامل كامل مع استخدام جهازك وميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي التي ستجعل هذه التجربة أكثر استدامة وتفوق