تراند اليوم : تهديد من إسرائيل لـ”إيلون ماسك” لإعلانه تزويد غزة بخدمات ستارلينك للإنترنت الفضائي

قال “إيلون ماسك” خلال الساعات الماضية أن “ستارلينك” التابعة لشركة سبيس إكس، سوف تدعم روابط الاتصال في غزة مع العديد من المنظمات الإغاثية المعترف بها دولياً، وهو ما دفع وزير الاتصالات الإسرائيلي إلى القول أن إسرائيل سوف تحارب تلك الخطوة بقوة.

وزير اسرائيلي يهدد ايلون ماسك

أوضح مالك موقع التواصل الاجتماعي “أكس” من خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر سابقاً، أنه ليس واضحاً من لديه السلطة على روابط الأرض على غزة قائلاً: “لم يطلب أي محطة اتصال الانضمام في تلك المنطقة”.

أدى انقطاع الاتصالات والإنترنت إلى عزل الأشخاص في قطاع غزة خلال الساعات الماضية عن بعضهم البعض، حيث أنه أصبح من المستحيل الاتصال بأحبائهم وأهاليهم والاطمئنان عليهم أو الاتصال بسيارات الإسعاف، وذلك بالتزامن مع توسيع إسرائيل لهجماتها الجوية والبرية للقطاع.

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موقف المنظمات الإنسانية

من جانبها أكدت المنظمات الإنسانية الدولية أن انقطاع الاتصالات قد بدأ في وقت متأخر من يوم الجمعة، وأنه يزيد تفاقم الحالة اليائسة، وأنه يهدف إلى عرقة العمليات التي تنقذ الأرواح ومنع الاتصال بموظفيهم على الأرض.

رد وزير الاتصالات الإسرائيلي

وأكد وزير الاتصالات الإسرائيلي “شلومو كارحي” أن اسرائيل سوف تستخدم كل الوسائل المتاحة لمحاربة هذا الأمر.