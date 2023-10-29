تراند اليوم :  5 من فوائد الفطر مدعومة علميًا ستجعلك ترغب في التهامها باستمرار

من المضحك كيف يتم التقليل من أهمية وفوائد الفطر ووضعه في مرتبة منخفضة في قائمة الأطعمة ذات الأولوية لدينا بعد الجبن والدجاج وفول الصويا والبقول وكل شيء آخر، ربما حقيقةَ أنه نوع من الفطريات، ويمكن أن ينمو في أي مكان يحتوي على رطوبة كافية تجعلنا نعتبره أمرا مفروغًا منه، ونهمله، ومع ذلك، لا شيء يمكن أن ينتقص من حقيقة أن الفطر الصالح للأكل له قيمة غذائية يمكن أن تجعله ينافس الأطعمة الصحية الأكثر تكلفة، ولتصدق ذلك تحقق من هذه الفوائد الخمس المثبتة للفطر .

فوائد الفطر – 5 فوائد مثبتة علميًا

الفطر معزز للمناعة

الفطر مليء بالبروتينات والألياف وفيتامينات ب والسيلينيوم (أحد مضادات الأكسدة القوية)، تعمل جميع هذه العناصر الغذائية معًا على منع تلف خلاياك وأنسجتك، وتسريع عملية إصلاحها، وتقوية مناعتك.

يمكن أن تجعل عظامك أقوى

يعتبر الفطر مصدرًا غنيًا بفيتامين د بسبب التعرض الطويل للأشعة فوق البنفسجية التي يحصل عليها أثناء نموه في العراء، إذا كنت لا تعرف ذلك بعد، فإن فيتامين د يساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم مما يساعد على تقوية العظام.

يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن

وفقًا لدراسة أجريت في مركز البحوث الإقليمية الغربية، خدمة البحوث الزراعية، وزارة الزراعة الأمريكية، يمكن أن يساعدك الفطر على إنقاص الوزن لأنه منخفض جدًا في السعرات الحرارية، في الواقع، فإن المحتوى العالي من الألياف فيها يمكن أن يبقيك مشبعًا لفترة طويلة ويمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

يمكن للفطر أيضًا أن يمنع مرض السكري

وتتحدث الدراسة نفسها عن خصائص الفطر المضادة لمرض السكري، وذلك بفضل وجود المركبات النشطة بيولوجيًا، بما في ذلك السكريات، التي لها بعض الخصائص المعززة للصحة التي لا مثيل لها.

يمكنها حماية قلبك

في الواقع، يمكن لهذه المركبات النشطة بيولوجيًا أن تحافظ على مستوى الكوليسترول لديك تحت السيطرة، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بضغط الدم والمشاكل المرتبطة بالقلب.