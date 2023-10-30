تراند اليوم : فوائد الموز للجسم والبشرة مذهلة|| ماسك للبقع السوداء والترطيب

تتنوع فوائد الموز للجسم والبشرة فلا تقف عند حد معين، فلا يمكننا التغافل عنها، فهو ذو طعم لذيذ وغني بعنصر البوتاسيوم، وبه الكثير من مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات المغذية للبشرة والمحافظة على الجمال، حيث يمكننا إعداد ماسك منه للقضاء على التجاعيد وإزالة البثور والبقع الداكنة من الوجه وترطيب البشرة، ومن المحتمل حدوث حساسية بسبب ماسك الموز إذا كان الشخص يعاني من حساسية اتجاهه.

فوائد الموز للجسم والبشرة

تشمل فوائد الموز للجسم والبشرة ما يلي:

يحتوي الموز على عناصر غذائية مفيدة جداً لنضارة البشرة مثل فيتامين أ، وفيتامين ج، وعنصر البوتاسيوم.

يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة ويقلل التجاعيد.

يقلل من ظهور حب الشباب وتصبغ البشرة.

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ماسك الموز للبقع السوداء

يرغب الكثير في معرفة فوائد الموز للجسم والبشرة ونوضح هنا أثره لمعالجة البقع السوداء على النحو التالي :

يعمل الموز على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وتفتيح البقع السوداء ويمكننا إضافة الليمون إليه للحصول على نتائج أفضل.

مكوناته هي : حبة واحدة من الموز وملعقة صغيرة من العسل وملعقتين من عصير الليمون.

طريقة تحضيره هي : يتم هرس الموز جيداً ثم يتم إضافة العسل وعصير الليمون مع المزج جيداً، ويتم وضع هذا الخليط على الوجه لمدة عشر دقائق ثم غسله.

ماسك الموز لجفاف البشرة

يساهم في علاج الجفاف نظراً لفوائد الموز للجسم والبشرة وهذا الماسك يستخدمه معظم الأشخاص.

مكوناته هي : حبة واحدة من الموز وملعقة صغيرة من العسل.

طريقة تحضيره هي : يتم هرس الموز جيداً ثم يتم إضافة العسل مع المزج جيداً حتى تمام الوصول إلى خليط متماسك، ويتم وضعه على الوجه لمدة خمسة عشر دقائق ثم غسله.

ماسك الموز لإزالة البثور

بالإضافة إلى فوائد الموز للجسم والبشرة بشكل عام يمكننا تحصيل فائدته في إزالة البثور وعلاج الندبات.

مكوناته هي : حبة واحدة من الموز وملعقة صغيرة من الكركم وثلث كوب من اللبن.

طريقة تحضيره هي : يتم هرس الموز جيداً ثم يتم إضافة الكركم واللبن مع المزج جيداً، ويتم وضع هذا الخليط على الوجه لمدة خمسة عشر دقائق ثم غسله بالماء الدافىء.

هل فرك الوجه بقشر الموز مفيد؟

ثبت علميًا أن قشر الموز به مضادات أكسدة، والكثير من الفيتامينات (A- C) اللذان يحميان البشرة من أشعة الشمس، كما به عنصر الزنك الذي يقي البشرة من حب الشباب، كما تعمل قشور الموز في تبييض الوجه، ويمكن تحضير ماسك قشر الموز للبشرة والوجه بخطوات سهلة وهي: