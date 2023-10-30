تراند اليوم : هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus.. وحش جديد من أوبو يتميز بأداء قوي وكاميرات رائعة

أعلنت شركة أوبو عن إطلاق هاتفها الرائد الجديد Oppo Reno 10 Pro Plus، والذي يأتي بالعديد من المواصفات والمميزات الجديدة التي تجعله منافساً قوياً للهواتف الرائدة الأخرى في السوق، فهو يأتي بإمكانات عالية بمعالج سنابدراجون ثماني النواة وكاميرا قوية، ومميزات أخرى هائلة نرصدها في هذا المقال كالتالي:

مواصفات Oppo Reno 10 Pro Plus

شاشة OLED منحنية مقاس 6.74 بوصة بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، كما يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 من كوالكوم، ومدعوم بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم ColorOS 13، كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 100 واط.

يحتوي على سماعات خارجية مدعومة بالستريو، والميكرفون العازل للضوضاء، ويأتي بألوان جذابة من الأرجواني والرمادي.

مميزات Oppo Reno 10 Pro Plus

الأداء القوي: يوفر معالج Snapdragon 8+ Gen 1 أداءً قوياً في جميع المهام، بما في ذلك الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

الذاكرة الداخلية 256 و 512 جيجابايت، ورامات 12 و16 جيجابايت.

الكاميرات الرائعة: تمكنك من التقاط صورًا ومقاطع فيديو بجودة عالية، كما توفر الكاميرا الأمامية صورًا سيلفي رائعة.

بصمة الإصبع المدمجة بالشاشة.

الشحن السريع: يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 100 واط، مما يسمح بشحن البطارية بالكامل في وقت قصير.

سعر هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus

السعر العالمي 850 دولار، للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام.