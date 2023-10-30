تراند اليوم : دعمًا لغزة محتجون يقتحمون مطارًا روسيًا احتجاجًا على طائرة قادمة من إسرائيل

بحسب هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) أقدم محتجون مؤيدون للفلسطينيين على اقتحام مطار محج قلعة في داغستان الروسية التي أغلبيتها من المسلمين في القوقاز، وذلك بعد سريان أنباء عن طائرة قادمة من إسرائيل، مما أدى لإغلاقه أمام الملاحة الجوية، ودعا هيئة الطيران الروسية لإخلاء المطار من جميع المواطنين الغير مصرح لهم بدخوله مساء يوم الأحد، وأعلنت الهيئة في بيان نقلته “فراننس برس قولها: أنه تم “تحرير مطار داغستان من مقتحميه وإغلاقه حتى 6 نوفمبر”.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وكالة “إزفستيا” الروسية وقناة “آر تي” وتمّ تداولها على وسائل التواصل، دخول المحتجون مبنى الركاب ووصولهم إلى مدرج المطار، بعد أن اجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين إسرائيليين، وأظهرت الفيديوهات أن المحتجين وقبل اقتحام قاعة الوصول، حاول عدد من المتظاهرين أيضا فحص جوازات سفر الأشخاص الذين يغادرون المطار بحثا عن مواطنين إسرائيليين، وشوهد أحدهم يحمل لافتة كتب عليها “لا مكان لقتلة الأطفال في داغستان”.

ومن جهتها حثت إسرائيل السلطات الروسية يوم الأحد على حماية الإسرائيليين واليهود في مناطقها القضائية بعد تقارير إعلامية عن أعمال انتقامية محتملة من قبل محتجين مؤيدين للفلسطينيين في جمهورية داغستان الروسية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية في القدس أن السفير الإسرائيلي في موسكو يعمل مع السلطات الروسية. وجاء في البيان أن “دولة إسرائيل تنظر بشكل خطير إلى المحاولات التي تستهدف إيذاء المواطنين الإسرائيليين واليهود في أي مكان”

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية لقطات من مطار محج قلعة في داغستان تظهر عشرات الشباب الغاضبين من حرب غزة وهم يقتحمون المدرج بحثا عن ركاب رحلة كان من المقرر أن تهبط من تل أبيب.

وجاء في بيان وزارة الخارجية “تتوقع إسرائيل من سلطات إنفاذ القانون الروسية حماية جميع المواطنين الإسرائيليين واليهود، أيا كانوا، واتخاذ إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب وضد التحريض الجامح الموجه ضد اليهود والإسرائيليين”