تراند اليوم : “هش ولذيذ” طريقة عمل البان كيك الأميركي سهلة وسريعة

البان كيك من الوجبات الخفيفة والمفضلة لدي الأطفال عند الأفطار وكذلك الكبار، وعند تناولها مع الفواكه فهي تعطيك أفطار مميز غير تقليدي، ويتكون البان كيك من اللبن والدقيق والبيض ويمكنك تحضيرها خلال دقائق قليلة وسوف نتعرف بالتفصيل عن طريقة عمل البان كيك الأمريكي بطعم رائع.

مكونات البان كيك

يمكنك تحضير البان كيك خلال دقائق من خلال هذه المكونات:

كوبان من الدقيق الأبيض.

ربع معلقة بيكربونات الصوديوم.

4 معلقة بكينج بودر.

½ معلقة فانيلا.

ربع معلقة ملح.

2 حبة بيضة.

½ كوب سكر.

ربع كوب زيت نباتي.

كوب لبن سائل.

طريقة عمل البان كيك الأمريكي

نحضر وعاء كبير ونضع به الكوبان من الدقيق الأبيض وإضافة البيكوبونات الصوديوم والملح وبيكنج باورد، ثم قم بتقليب جميع المكونات ليمتزج سوياً.

أضف البيض على والسكر الابيض في وعاء أخر وخفق المكونات حتى التأكد ذوبان السكر، ويتم إضافة اللبن والزيت النباتي والفانيلا واستكمال الخفق المكونات مع بعضهم البعض.

بعد الانتهاء من تحضير البيض والسكر وباقي المكونات السائلة يتم وضعها على المكونات الجافة ويقلب كافة المكونات لمزجهم سوياً وتحصل على عجينة البان كيك الأمريكي الأصلي.

أحضر مقلاة غير لاصقة وضعها على النار ويجب أن تكون النار متوسطة، اسكب القليل من الزيت النباتي واتركه حتى يسخن تماماً.

يتم خفض النار لتكون قليلة، ثم نبدأ في سكب القليل من عجينة البان كيك ونتركها حتى تتحمر من الأسفل.

يتم قلبها على الوجه الأخر ونتركها حتى يتم تحمرها من الوجهين ونرفعها من الطاسة ونضعها جانباً على طبق التقديم.