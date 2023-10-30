تراند اليوم : سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء اليوم 30 أكتوبر 2023

سعر الدولار اليوم يشهد استقرار في جميع البنوك المصرية، ومع بداية التعاملات اليوم 30 أكتوبر 2023 الموافق يوم الاثنين هناك ارتفاع طفيف في السوق السوداء بالمقارنة مع تعاملات أمس، ومن خلال هذا التقرير سنتعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وفي السوق السوداء اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

يشهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري أستقرار في جميع البنوك، حيث أن أسعار الدولار اليوم 30 أكتوبر 2023 وهي كالتالي:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 30.83 جنيه 30.96 جنيه البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه 30.85 جنيه بنك مصر 30.75 جنيه 30.85 جنيه البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه 30.95 جنيه بنك الإسكندرية 30.85 جنيه 30.95 جنيه بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه 30.95 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه 30.95 جنيه البنك العربي الإفريقي الدولي 30.85 جنيه 30.95 جنيه بنك البركة الإسلامي 30.85 جنيه 30.95 جنيه

انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء

يتراوح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء ما بين 45.50 جنيها إلى 46.80 جنيها في ظل شلل التداول وترقب الأحداث الراهنة في المنطقة خلال الساعات القادمة.

وأكد الخبراء في سوق الصرف، إنه وفقاً للتعاملات في السوق السوداء فأن هناك عدة أسباب لشلل تعاملات السوق السوداء، أبرزها قرار البنك المركزي المصري الأخير بتخفيف القيود على استخدام بطاقات الائتمان وفتح الحد الأقصى لاستخدام.

حيث أن الاقتصاد المصري يعاني من شح الدولار الأمريكي، وأبقى البنك المركزي سعر الصرف مستقرا منذ مارس الماضي، رغم وجود فجوة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق الموازية.