تراند اليوم : صيدليات اللوتس تعلن عن وظائف خالية براتب 6900 جنية

أعلنت صيدليات اللوتس من خلال وزارة الشباب والرياضة عن حاجتها إلى شغل وظائف صيادلة للعمل فورًا بفروع المجموعة في المهندسين العاشر من رمضان والرحاب ومدينة نصر والتجمع ومصر الجديدة وشبرا، ونتابع الآن عرض تفاصيل وشروط الوظائف وكيفية التقديم إليها كالتالي:

وظائف صيدليات اللوتس

مطلوب صيادلة، بكالوريوس صيدلة، ويشترط خبرة في المبيعات.

الشروط والمزايا

يشترط بكالوريوس صيدلة، وتوافر خبرة في مجال المبيعات لا تقل عن 5 سنوات، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، برواتب مجزية تبدأ من 5200 جنية إلى 6900 جنية، بالإضافة إلى حوافز وتأمينات طبية واجتماعية، والعمل 8 ساعات يوميًا ويوم إجازة في الأسبوع.

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كيفية التقديم على وظائف صيدليات اللوتس

للتقديم على الوظائف المطلوبة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف صيدليات لوتس” وللاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالي: 01102020524 – 01129912549