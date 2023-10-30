تراند اليوم : 5 أطعمة تخفف من أعراض القولون العصبي لا تفوتك لتهدئته

تعد اضطرابات القولون التي تحدث في المعدة من الاضطرابات الشائعة، لذلك نحتاج إلى أطعمة تخفف من أعراض القولون، حيث يوجد نوع من الاضطرابات يعرف بمتلازمة القولون العصبي والذي يصحبه أعراض مزعجة وشديدة في بعض الحالات، فمن أهم الأعراض الناتجة عن تلك المتلازمة بشكل عام الإمساك وآلام في منطقة البطن، بالإضافة إلى الانتفاخ الدائم في المعدة فضلًا عن إعاقة الجهاز الهضمي عن القيام بوظائفه بشكل صحيح، ويحتاج مريض القولون إلى القيام بتنظيم وجباته والابتعاد عن بعض الأطعمة، ودخول بعض الأطعمة لنظامه الغذائي والتي بدورها تخفف من أعراضه المزعجة، وإليكم أهم تلك الأطعمة.

أطعمة تخفف من أعراض القولون

تعديل النظام الغذائي لمريض القولون هو أمر صعب وذلك لأنه سيضطر لتجنب العديد من الأطعمة وغالبا التي كان يفضلها، سبق وذكرنا لكم طرق تنظيف القولون، ونقدم لكم الآن أهم أطعمة تخفف من أعراض القولون العصبي:

أنواع اللحوم التي تعمل على تهدئة القولون وتخفيف أعراضه هي لحم الدجاج الأبيض، لحم البقر الخالي تماما من الدهون.

البيض من أهم الأطعمة التي يجب أن بتناولها مريض القولون أيضًا نظرًا لقيمته الغذائية المرتفعة.

كذلك من أهم الأطعمة التي ينصح بتناولها لمريض القولون الأسماك بجميع أنواعها، فهي تحتوي على دهون غاية في الأهمية، بالإضافة إلى زيت أوميجا 3.

أيضًا الخضروات والفواكه بشكل عام مفيدة لمريض القولون كالجزر والبطاطس والكوسة والطماطم والبطاطا، بالإضافة إلى الموز والتوت والشمام.

كذلك تناول المكسرات من أكثر الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية.

وأيضًا مرق العظام من أهم أنواع الشوربة التي تعمل على تهدئة القولون الملتهب.

كيف اهدي القولون بسرعة

في حالة تهيج القولون فإنك تحتاج إلى أطعمة تخفف من أعراض القولون، ويمكنك القيام بعدة خطوات لكي تتمكن من السيطرة عليه وعلى أعراضه كالآتي:

احرص على تناول كمية كافية من الألياف بشكل مستمر كالخضروات والفواكه.

أكثر من شرب السوائل المفيدة للقولون.

الحصول على مدة كافية من النوم.

الاهتمام بـ مشروبات تنظف القولون وتحرق الدهون.

كذلك الأنشطة البدنية كممارسة التمارين الرياضية تساهم في تهدئة القولون بشكل ملحوظ.

ماذا يأكل مريض القولون في الصباح؟

يجد مريض القولون صعوبة في أنواع الأطعمة التي يمكن أن بتناولها في الصباح، لذلك سنقدم لكم بعض الأفكار فيما يلي: