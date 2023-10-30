تراند اليوم : مع توسيع قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومها البري اشتباكات عنيفة في غزة وارتفاع عدد الضحايا المدنيين 

أبلغ الفلسطينيون في غزة عن ضربات جوية ومدفعية عنيفة في وقت مبكر من صباح يوم الإثنين مع توغل القوات الإسرائيلية مدعومة بالدبابات في القطاع بهجوم بري أدى إلى مزيد من الدعوات الدولية لحماية المدنيين، وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب أكثر من 600 هدف للمسلحين خلال الأيام القليلة الماضية مع استمراره في توسيع العمليات البرية في قطاع غزة، حيث يحتاج المدنيون الفلسطينيون بشدة إلى الوقود والغذاء والمياه النظيفة مع دخول الصراع أسبوعه الرابع.

وقال الجيش في بيان إن “قوات الجيش الإسرائيلي قتلت عشرات الإرهابيين الذين تحصنوا في المباني والأنفاق وحاولوا مهاجمة القوات”، فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية إن غارات جوية إسرائيلية أصابت مناطق قريبة من مستشفيي الشفاء والقدس في غزة، وإن مسلحين فلسطينيين اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية في منطقة حدودية شرق مدينة خان يونس في الجنوب.

وقال مسؤولون طبيون في غزة إن 20 فلسطينيًا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات خلال الليل عندما توغلت القوات البرية الإسرائيلية داخل القطاع الساحلي من اتجاهات متعددة، وقال سكان إنهم سمعوا إطلاق نار وانفجارات طوال الليل، وقالت حركتا حماس والجهاد الإسلامي إن أعضائهما يشاركان في القتال مع القوات الإسرائيلية في غزة وفي مدينة جنين بالضفة الغربية، بحسب رويترز التي قالت أنها لم تتمكن من تأكيد التقارير بشكل مستقل.

ونشرت إسرائيل صورا لدبابات قتالية على الساحل الغربي للقطاع، مما يشير إلى جهد محتمل لمحاصرة المدينة الرئيسية في غزة بعد يومين من أمر الحكومة الإسرائيلية بتوسيع التوغلات البرية، كما أظهرت بعض الصور المنشورة على الإنترنت جنودا إسرائيليين يلوحون بالعلم الإسرائيلي في عمق غزة، ولم تتمكن رويترز من التحقق من الصور أيضًا.

ظلت “المرحلة الثانية” التي أعلنتها إسرائيل من حربها المستمرة منذ ثلاثة أسابيع ضد نشطاء حماس المدعومين من إيران بعيدة عن الأنظار إلى حد كبير، مع تحرك القوات تحت الظلام وانقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية عن الفلسطينيين.

وبدا أن انقطاع الهاتف والإنترنت تراجع يوم الأحد لكن شركة بالتل للاتصالات قالت إن الضربات الجوية الإسرائيلية أدت مرة أخرى إلى انقطاع خدمة الإنترنت والهاتف في أجزاء من الأجزاء الشمالية من غزة حيث توجد مراكز قيادة لحماس، وأدى انقطاع التيار الكهربائي إلى إعاقة عمليات الإنقاذ بشدة لضحايا القصف الإسرائيلي.

وجاءت الغارات المبلغ عنها بالقرب من المستشفيات بعد أن قال الهلال الأحمر الفلسطيني يوم الأحد إنه تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس على الفور، حيث لجأ حوالي 14 ألف شخص إلى هناك.

واتهمت إسرائيل حماس بإقامة مراكز قيادة وبنية تحتية عسكرية أخرى في مستشفيات غزة، وهو ما تنفيه الحركة، وقال مسؤولون فلسطينيون إن حوالي 50 ألف شخص لجأوا أيضًا إلى مستشفى الشفاء، مضيفين أنهم يشعرون بالقلق إزاء التهديدات الإسرائيلية للمنشأة.

الدعوة لوقف القتال

وتزامنت الهجمات المتصاعدة مع تصاعد الاحتجاج الدولي من أجل “هدنة إنسانية” للسماح بدخول المساعدات، وقال مصدر مطلع لرويترز إن المفاوضات التي تتوسط فيها قطر بين إسرائيل وحماس استمرت يوم الأحد، وتضمنت مناقشات بشأن احتمال إطلاق سراح رهائن.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن حماس تريد هدنة إنسانية لمدة خمسة أيام للعمليات الإسرائيلية للسماح بدخول المساعدات والوقود إلى قطاع غزة المحاصر مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم الحركة، الذين تقول الحكومة الإسرائيلية إن أكثر من نصفهم يحملون جوازات سفر أجنبية من 25 دولة، من بينهم 54 مواطنا تايلانديا.

ومن المقرر أن يطلع مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين على الوضع الإنساني في غزة، وكانت صوتت المنظمة المكونة من 15 عضوا أربع مرات خلال الأسبوعين الماضيين دون جدوى على مشاريع قرارات تهدف إلى اتخاذ إجراء بشأن الحرب، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا صوتت بأغلبية ساحقة يوم الجمعة على الدعوة إلى هدنة إنسانية فورية.

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي يوم الأحد على حماية المدنيين في غزة و”زيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكبير”.

وقال العقيد إيلاد جورين من مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وكالة وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تنسق مع الفلسطينيين، إن إسرائيل ستسمح بزيادة كبيرة في المساعدات لغزة في الأيام القليلة المقبلة، ويجب على المدنيين الفلسطينيين التوجه إلى “منطقة إنسانية” في جنوب القطاع.

وقالت السلطات الطبية في غزة، التي يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة، يوم الأحد إن 8005 أشخاص، من بينهم 3324 قاصرا، قتلوا، وقال المكتب الإعلامي لحكومة غزة إن 116 مسعفًا و35 صحفيا قتلوا منذ اندلاع الصراع.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس، وهي مهمة وصفتها بأنها تتطلب شن هجمات برية طويلة الأمد في مدينة غزة وحولها وتحتها، حيث يمتلك المسلحون شبكة واسعة من المخابئ تحت الأرض، وهناك مخاوف أيضًا من أن تمتد الحرب إلى المنطقة، بما في ذلك لبنان، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله إطلاق النار، وذكر التلفزيون الرسمي السوري أيضًا يوم الإثنين أن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت موقعين للجيش في درعا، مما أدى إلى “بعض الخسائر المادية”.

مظاهرات واحتجاجات في جميع أنحاء العالم

وأثار الصراع مظاهرات كبيرة في جميع أنحاء العالم دعما للفلسطينيين. واحتشد عدة آلاف من الأشخاص يوم الأحد في بيروت لإظهار التضامن مع غزة، وقالت السلطات الروسية إن الشرطة سيطرت على مطار في منطقة داغستان ذات الأغلبية المسلمة واعتقلت 60 شخصًا بعد أن اقتحم مئات المتظاهرين المناهضين لإسرائيل المنشأة يوم الأحد عندما وصلت طائرة من إسرائيل. المصدر رويترز.