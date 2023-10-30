تراند اليوم : رسميًا إطلاق Vivo Y100 5G في الصين ميسور التكلفة بميزات وتصميم مثيرين.. السعر والمواصفات

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أعلنت شركة Vivo للتو عن هاتف ذكي جديد من سلسلة Y في الصين، فقد أطلقت الشركة مؤخرًا طرازي Vivo Y200 و Y55t في سوقها المحلي، والآن أطلقت هاتف Vivo Y100 5G الجديد في السوق المحلي الصيني، فلنلقِ نظرة على تفاصيل المواصفات الرئيسية والأسعار لهذا الهاتف الجديد من العلامة التجارية فيفو.
Vivo Y100 5G
تصميم وشاشة Vivo Y100 5G
يتميز هاتف Y100 5G من صانع الهواتف الذكية الصيني بشاشة OLED منحنية طويلة، ومقاس 6.78 بوصة، توفر معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ودقة + Full HD، وحماية منخفضة من الضوء الأزرق، ومعدل أخذ عينات تعمل باللمس يبلغ 1200 هرتز.
وفي الوقت نفسه، يتميز الجزء الخلفي بإعداد كاميرا مزدوجة على لوحة خلفية منحنية، ويبلغ سمك الجهاز 7.49 ملم فقط ويزن حوالي 172 جرامًا (أسود نجمي) أو 184 جرامًا (أزرق زجاجي)، وعلى الرغم من كونه هاتفًا ميسور التكلفة، ركزت Vivo على جعل هذا الجهاز يبدو متميزًا من خلال التصميمات الزجاجية المزخرفة في الخلف.
مواصفات Vivo Y100 5G
- تحت الغطاء، تم تجهيز Vivo Y100 5G بمعالج Qualcomm Snapdragon 695 SoC المقترن بما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، ويمكن للمستخدمين توسيع مساحة التخزين بمقدار 12 جيجابايت أخرى بفضل توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.
- يتميز الجزء الخلفي بإعداد كاميرا مزدوجة يتكون من مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل يتميز بتقنية OIS (تثبيت الصورة البصري) مع مستشعر ثانوي بدقة 2 ميجابكسل.
- وفي الوقت نفسه، تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومقاطع الفيديو.
- تعمل حزمة البطارية الكبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة على تشغيل هذا الجهاز الذي يدعم الشحن السريع بقوة 44 واط.
- تشمل الميزات البارزة الأخرى مقاومة الماء والغبار بتصنيف IP54، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة، وواجهة OriginOS 3 المخصصة المستندة إلى نظام التشغيل Android 13، والتعرف على الوجه.
سعر وتوافر Vivo Y100 5G
يتوفر Vivo Y100 5G بخيارات ألوان متعددة، وهي أسود وأزرق ونموذج أخضر خاص، يبدأ سعر هذا الهاتف الذكي:
- من 1399 يوان (حوالي 191 دولارًا) لإصداره الأساسي 8 جيجابايت + 128 جيجابايت.
- تبلغ تكلفة نسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت و12 جيجابايت + 256 جيجابايت 1599 يوانًا (حوالي 218 دولارًا أمريكيًا) و1799 يوانًا (حوالي 245 دولارًا أمريكيًا) على التوالي.
- يبلغ سعر Vivo Y100 5G الطراز الأعلى 12 جيجابايت + 512 جيجابايت 1999 يوان (حوالي 273 دولارًا)، وهو مدرج حاليًا للطلبات المسبقة، مع بدء المبيعات في 4 نوفمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : رسميًا إطلاق Vivo Y100 5G في الصين ميسور التكلفة بميزات وتصميم مثيرين.. السعر والمواصفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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