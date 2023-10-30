تراند اليوم : أسعار الحديد والأسمنت اليوم 30 أكتوبر 2023 تركب الصاروخ وتصل لأسعار قياسية

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأثنين، الموافق 30 أكتوبر 2023، حالة من الارتفاع والتغير في الأسواق المصرية، حيث استمر سعر طن الحديد عز في الارتفاع ليصل لمستوى 42,000 جنيه، بينما شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعًا، حيث سجل سعر طن الأسمنت المسلح نحو 2,070 جنيه، ومنذ بداية العام الجاري، يعاني سوق الحديد في مصر من سلسلة ارتفاعات مستمرة، وتُنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد حوالي 3.5 مليون طن من البليت، وفقًا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

ويعود هذا الارتفاع في أسعار الحديد إلى ارتفاع سعر طن الحديد عز لمستوى 42,000 جنيه، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا في أسعار الحديد يتراوح بين 8,000 و 8,500 جنيه، ليصل إلى 42,000 جنيه، مقارنةً بـ 33,000 جنيه في الفترة السابقة، يُعزى ارتفاع أسعار الحديد إلى زيادة سعر الدولار في السوق الموازي، حيث تجاوز حاجز الـ 46 جنيهًا، في حين يستقر السعر الرسمي في البنوك عند 30.85 جنيهًا،

ويتم إضافة ما يتراوح بين 1,000 و 2,000 جنيه كضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك. بالنسبة للأسمنت، يتم إضافة ما بين 100 و 200 جنيه ليصل إلى المستهلك، وبالنسبة لأسعار الحديد، سجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 42,000 جنيه للطن، بينما سجل سعر حديد بشاي 41,000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد سرحان 37,000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد العتال 38,000 جنيه للطن.

اسعار الحديد اليوم

سعر حديد عز اليوم يساوي 42,000 جنية

سعر حديد بشاي اليوم يساوي 41,000 جنية

سعر حديد سرحان اليوم يساوي 37,000 جنية

سعر حديد العتال اليوم يساوي 38,000 جنية

سعر حديد المصريين اليوم يساوي 39,000 جنية

سعر حديد الكومي اليوم يساوي 37,000 جنية

سعر حديد العشري اليوم يساوي 37,000 جنية

سعر حديد المراكبي اليوم يساوي 37,000 حنية

سعر حديد مصر للصلب اليوم يساوي 36,500 حنية

سعر حديد المصريين اليوم يساوي 39,000 جنية

سعر حديد عطية اليوم يساوي 38,000 جنية

سعر الأسمنت اليوم

سعر اسمنت المسلح اليوم يساوي 2,070 جنية

سعر اسمنت النصر اليوم يساوي 2,020 جنية

سعر اسمنت الممتاز اليوم يساوي 2,100 جنية

سعر اسمنت العسكري اليوم يساوي 2,000 جنية

سعر اسمنت السويدي اليوم يساوي 2,300 جنية

سعر اسمنت السويس اليوم يساوي 2,030 جنية

سعر اسمنت حلوان اليوم يساوي 2,000 جنية

سعر اسمنت المختبر اليوم يساوي 2,020 جنية

سعر الأسمنت المخلوط اليوم يساوي من 1,250 إلى 1,310 جنية

سعر الأسمنت المقاوم اليوم يساوي من 2,000 إلى 2,350 جنية

سعر الأسمنت الأبيض اليوم يساوي من 3,550 إلى 3,600 جنية

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