تراند اليوم : أسعار الحديد والأسمنت اليوم 30 أكتوبر 2023 تركب الصاروخ وتصل لأسعار قياسية

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شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأثنين، الموافق 30 أكتوبر 2023، حالة من الارتفاع والتغير في الأسواق المصرية، حيث استمر سعر طن الحديد عز في الارتفاع ليصل لمستوى 42,000 جنيه، بينما شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعًا، حيث سجل سعر طن الأسمنت المسلح نحو 2,070 جنيه، ومنذ بداية العام الجاري، يعاني سوق الحديد في مصر من سلسلة ارتفاعات مستمرة، وتُنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد حوالي 3.5 مليون طن من البليت، وفقًا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر
ويعود هذا الارتفاع في أسعار الحديد إلى ارتفاع سعر طن الحديد عز لمستوى 42,000 جنيه، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا في أسعار الحديد يتراوح بين 8,000 و 8,500 جنيه، ليصل إلى 42,000 جنيه، مقارنةً بـ 33,000 جنيه في الفترة السابقة، يُعزى ارتفاع أسعار الحديد إلى زيادة سعر الدولار في السوق الموازي، حيث تجاوز حاجز الـ 46 جنيهًا، في حين يستقر السعر الرسمي في البنوك عند 30.85 جنيهًا،
ويتم إضافة ما يتراوح بين 1,000 و 2,000 جنيه كضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك. بالنسبة للأسمنت، يتم إضافة ما بين 100 و 200 جنيه ليصل إلى المستهلك، وبالنسبة لأسعار الحديد، سجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 42,000 جنيه للطن، بينما سجل سعر حديد بشاي 41,000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد سرحان 37,000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد العتال 38,000 جنيه للطن.
اسعار الحديد اليوم
- سعر حديد عز اليوم يساوي 42,000 جنية
- سعر حديد بشاي اليوم يساوي 41,000 جنية
- سعر حديد سرحان اليوم يساوي 37,000 جنية
- سعر حديد العتال اليوم يساوي 38,000 جنية
- سعر حديد المصريين اليوم يساوي 39,000 جنية
- سعر حديد الكومي اليوم يساوي 37,000 جنية
- سعر حديد العشري اليوم يساوي 37,000 جنية
- سعر حديد المراكبي اليوم يساوي 37,000 حنية
- سعر حديد مصر للصلب اليوم يساوي 36,500 حنية
- سعر حديد المصريين اليوم يساوي 39,000 جنية
- سعر حديد عطية اليوم يساوي 38,000 جنية
سعر الأسمنت اليوم
- سعر اسمنت المسلح اليوم يساوي 2,070 جنية
- سعر اسمنت النصر اليوم يساوي 2,020 جنية
- سعر اسمنت الممتاز اليوم يساوي 2,100 جنية
- سعر اسمنت العسكري اليوم يساوي 2,000 جنية
- سعر اسمنت السويدي اليوم يساوي 2,300 جنية
- سعر اسمنت السويس اليوم يساوي 2,030 جنية
- سعر اسمنت حلوان اليوم يساوي 2,000 جنية
- سعر اسمنت المختبر اليوم يساوي 2,020 جنية
- سعر الأسمنت المخلوط اليوم يساوي من 1,250 إلى 1,310 جنية
- سعر الأسمنت المقاوم اليوم يساوي من 2,000 إلى 2,350 جنية
- سعر الأسمنت الأبيض اليوم يساوي من 3,550 إلى 3,600 جنية
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كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : أسعار الحديد والأسمنت اليوم 30 أكتوبر 2023 تركب الصاروخ وتصل لأسعار قياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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