- 1/2
- 2/2
يستعد الأهلي لمواجهة حاسمة في مباراة الإياب ضد صن داونز في نصف نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز، للوصول إلى نهائي البطولة ومواجهة الفائز من الوداد والترجي، وقد خسر الأهلي في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي أمام مضيفة صن داونز بهدف دون رد، حيث سجل تابيلو ماسيكو الهدف الوحيد في المباراة في شباك الأهلي في الدقيقة الـ 52 من عمر المباراة، ونستعرض الآن موعد مباراة الأهلي وصن داونز القادمة والقنوات الناقلة.
موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري السوبر الإفريقي
من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في مباراة إياب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي، يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت الرياض.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز
يمكن متابعة مباراة الأهلي وصن دوانز في نصف نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي 2023، عبر قنوات أون تايم سبورت، كما يمكن متابعتها عبر قنوات المغربية الرياضية وأبوظبي الرياضية.
تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات 2023
- تردد: 11861
- معامل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة أبوظبي الرياضية على النايل سات
- تردد قناة أبو ظبي 1 : 11804
- معدل الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات
- التردد: 11476
- معدل الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
ولعب الأهلي أمام وصن داونز 15 مباراة، استطاع الأهلي الفوز في 5 مباريات وفاز صن داونز في 5 مباريات، وتعادل الفريقين في 5 مباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : موعد مباراة الأهلي القادمة ضد صن داونز في دوري السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.