تراند اليوم : موعد مباراة الأهلي القادمة ضد صن داونز في دوري السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة

يستعد الأهلي لمواجهة حاسمة في مباراة الإياب ضد صن داونز في نصف نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز، للوصول إلى نهائي البطولة ومواجهة الفائز من الوداد والترجي، وقد خسر الأهلي في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي أمام مضيفة صن داونز بهدف دون رد، حيث سجل تابيلو ماسيكو الهدف الوحيد في المباراة في شباك الأهلي في الدقيقة الـ 52 من عمر المباراة، ونستعرض الآن موعد مباراة الأهلي وصن داونز القادمة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري السوبر الإفريقي

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في مباراة إياب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي، يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت الرياض.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

يمكن متابعة مباراة الأهلي وصن دوانز في نصف نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي 2023، عبر قنوات أون تايم سبورت، كما يمكن متابعتها عبر قنوات المغربية الرياضية وأبوظبي الرياضية.

تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات 2023

تردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أبوظبي الرياضية على النايل سات

تردد قناة أبو ظبي 1 : 11804

معدل الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات

التردد: 11476

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

ولعب الأهلي أمام وصن داونز 15 مباراة، استطاع الأهلي الفوز في 5 مباريات وفاز صن داونز في 5 مباريات، وتعادل الفريقين في 5 مباريات.