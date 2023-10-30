تراند اليوم : لمنع تساقط الشعر.. إليك7 زيوت يجب عليك دمجها في روتين العناية بالشعر

تساقط الشعر مشكلة شائعة يواجهها الكثير من الناس، يمكن أن يؤثر نقص الرعاية واستخدام منتجات تصفيف الشعر بالحرارة والمواد الكيميائية القاسية والتلوث وأضرار أشعة الشمس سلبًا على صحة الشعر، يمكن أن يكون أحد الآثار الجانبية أيضًا ترقق الشعر، مما يساهم بدوره في تكسر الشعر وتساقطه، ولكن على الأقل يمكن حل بعض مشاكل الشعر عن طريق التدليك الجيد بالزيت القديم، ولهذا السبب نحن هنا لاقتراح بعض أفضل الزيوت للتحكم في تساقط الشعر وترققه.

زيوت للتحكم في تساقط الشعر

لقد انتقلت المعرفة حول جودة الزيوت الطبيعية من جيل إلى آخر، إن تزييت شعرك يمكن أن يفعل المعجزات لصحة شعرك، يمكن أن يتحقق حلمك بالحصول على شعر قوي وسميك وصحي عندما تقوم بتضمين بعض الزيوت الرائعة في روتين العناية بالشعر، إليك 7 زيوت للتحكم في ترقق الشعر وتساقطه:

زيت الأرغان

يُعرف زيت الأركان شعبيًا باسم “الذهب السائل”، ويمكنه أن يفعل العجائب لشعرك، يعتبر زيت الأركان واقيًا طبيعيًا لشعرك لأنه يحمي الشعر من أضرار أشعة الشمس والحرارة، إلى جانب ذلك، فهو غني بمضادات الأكسدة وفيتامين E الذي يعزز صحة فروة الرأس، وبالتالي تعزيز الشعر الصحي والكثيف، كما أنه يعالج الأطراف المتقصفة المسؤولة بشكل كبير عن تساقط الشعر.

زيت الخروع

زيت الخروع هو زيت سميك ومغذي يرطب فروة الرأس وتضمن فروة الرأس المغذية نموًا أفضل للشعر، فهو يزيد من الدورة الدموية مما يساعد على توفير العناصر الغذائية الأساسية لنمو شعرك، ويعالج فروة الرأس الجافة والمتقشرة بشكل فعال بسبب خصائصه المرطبة والمنعمة ويساعد على الحصول على شعر طويل وكثيف.

زيت الزيتون

زيت الزيتون هو زيت مرطب آخر للشعر يساعد على نمو الشعر ويمنع ترققه، إنه مليء بمضادات الأكسدة وفيتامين E، كما أن وجود حمض الأوليك في زيت الزيتون يسمح للزيت بتغذية الشعر بعمق من جذوره، كما أنه فعال في علاج القشرة التي تعتبر أحد أسباب تساقط الشعر ، مع الاستخدام المنتظم لزيت الزيتون، يصبح الشعر أكثر نعومة ونعومة بشكل واضح.

زيت البصل

من المعروف أن البصل يزيد من إنتاج الكولاجين وهو مفيد لنمو الشعر، زيت البصل غني بالكبريت الذي يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه ، علاوة على ذلك، يعمل زيت البصل على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس مما يؤدي إلى شعر كثيف وقوي، يتم أيضًا تغذية بصيلات الشعر بشكل كافٍ بزيت البصل الذي يعد نعمة للشعر الصحي.

زيت النيم

لقد كان زيت النيم زيت الشعر المفضل على مر العصور، نظرًا لخصائصه المضادة للميكروبات والمضادة للفطريات، فإن زيت النيم فعال للغاية في مكافحة القشرة ويساعد على تهدئة حكة فروة الرأس أو تهيجها، كما أنه غني بالأحماض الدهنية التي تساهم في نمو الشعر بشكل أفضل وأسرع. يقوي الشعر من جذوره ويمنع تساقطه وتكسره.

زيت جوز الهند

كيف يمكن استكمال العناية بشعرك بدون زيت جوز الهند الموثوق به؟ يمكن الوصول إلى زيت جوز الهند بسهولة، وهو أحد زيوت الشعر التي لها فوائد متعددة للشعر، يغذي فروة الرأس ويجعل جذع الشعرة أقوى، تساعد الفيتامينات والمعادن الموجودة في زيت جوز الهند على تقوية الشعر كما أنه يجعل الشعر أكثر نعومة ولمعاناً.

زيت اللوز

زيت اللوز رائع للشعر الجاف والتالف. يعمل كعامل إصلاح ممتاز للشعر لأنه يحتوي على فيتامين E والأحماض الدهنية وغيرها من البروتينات الأساسية التي تعزز الشعر، كما أنه يعمل كبلسم طبيعي للشعر بسبب خصائصه المغذية. يساعد المغنيسيوم الموجود في زيت اللوز في مكافحة ترقق الشعر وتساقطه.