تراند اليوم : نزلت حالا .. كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة بالعراق pdf اعرف حالة طلبك

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، عن نزول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة، تشمل هذه الوجبة حوالي 90,000 شخص، وتأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير الدعم والرعاية للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع العراقي، يتجاوز إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج في العراق 7.3 مليون شخص، ويتم تحديد هؤلاء المستفيدين وفقًا لمجموعة معايير وشروط محددة، وتهدف هذه الرعاية الاجتماعية إلى تقديم الدعم المادي والاجتماعي للأفراد والعائلات العراقية الذين يعانون من ظروف صعبة وظروف اجتماعية هشة.

من هم الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تركز الوجبة السادسة من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية على محدودي الدخل والفئات المستحقة للرعاية، والتي قدمت طلباتها عبر النظام الإلكتروني المخصص لذلك، وتشمل هذه الفئات أيضًا الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بلغ عددهم 7,941 شخصًا، مما يرفع إجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية إلى 401,404، وهو أعلى عدد لهذه الفئة في هيئة الحماية الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الوجبة السادسة الأرامل والمطلقات وزوجات المفقودين والمهجورات والفتيات العزباوات وأسر نزلاء السجون، وبلغ عددهن 13,960 امرأة وأسرة، وبذلك يكون إجمالي عدد النساء المستفيدات من الرعاية الاجتماعية من الفئات المشمولة بالوجبة السادسة 561,659 امرأة وأسرة.

وفيما يتعلق بالأيتام المستفيدين، قام الباحثون الاجتماعيون بزيارة جميع المتقدمين الذين بلغ عددهم 2,467 يتيمًا، وتشمل الوجبة السادسة أيضًا فئات أخرى تعاني من هشاشة اجتماعية، بما في ذلك الأعمار الكبيرة وفقًا للكثافة السكانية وخط الفقر في جميع المناطق، حيث يبلغ عددهم 818,104 شخص، ويتم تقديم الدعم والرعاية لهم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة

أكد الوزير الأسدي أن عدد المستفيدين في الوجبة السادسة بلغ 7,349,324 شخص. وأشار إلى قرارين حديثين، الأول منها يتعلق بلجنة التنسيق بين المحافظات لتضمين مستفيدي الرعاية الاجتماعية في توزيع الأراضي السكنية، والثاني يتعلق بتخصيص 20% من وحدات الإسكان التي تقوم بها الدولة للأرامل وذوي الإعاقة. وقد اتخذت هيئة الحماية الاجتماعية جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التحقق والتصنيف للمستفيدين، وستعقد اجتماعات مع وزارة الإسكان والبناء والمحافظين لتنفيذ هذه القرارات، واليكم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وموعد المراجعة:

https://results.mlazemna.com/asr6/

ووفقًا لقاعدة البيانات، يوجد 240,189 أسرة بلا مساكن خاصة تعيش في منازل مستأجرة، في حين يشارك 1,133,416 أسرة سكنًا مع الآخرين أو تعيش في الأحياء العشوائية. وتملك فقط 66,541 أسرة سكنًا خاصًا بها، تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة العراقية بتوفير الرعاية الاجتماعية والحماية للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وتعكس التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين معيشة المواطنين، تعد الرعاية الاجتماعية واحدة من الأدوات الرئيسية لتعزيز العدالة الاجتماعية والتقليل من الفقر والتفاوت في المجتمع.

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