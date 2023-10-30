تراند اليوم : OnePlus 12.. هاتف ذكي جديد من OnePlus ينافس أقوى هواتف الأندوريد بسعر مناسب يلبي جميع متطلباتك

هاتف OnePlus 12 أحدث هواتف وان بلس، التي من المتوقع إصدارها في شهر ديسمبر القادم، وقد كشفت بعض التسريبات عن أهم مواصفاته ومميزاته، ومن التسريبات انه يأتي بشاشة LTPO AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض QHD+، وتدعم معدل تحديث 120 Hz، بالإضافة إلى معالج Snapdragon 8 Gen 3 الأحدث، وبذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، ونقدم الآن اهم مواصفات هاتف OnePlus 12 ومميزاته.

مواصفات هاتف OnePlus 12

هاتف OnePlus 12 هو هاتف ذكي جديد من شركة OnePlus، يتمتع بالعديد من الميزات والخصائص الرائعة، والتي تجعله من أفضل الهواتف الذكية لعام 2023، واليك اهم مواصفاته:

الشاشة: شاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1440 × 3420 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

المعالج: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

الذاكرة: 12 أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

التخزين: 256 أو 512 جيجابايت من التخزين الداخلي.

الكاميرا: كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) + 50 ميجابكسل (عريضة للغاية) + 64 ميجابكسل (تقريب)، كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

البطارية: بطارية 5400 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

نظام التشغيل: يأتي بواجهة OxygenOS 14 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

الألوان: يأتي بلون اسود لامع، ومن المتوقع أن يكون هناك خيارات أخرى عند الإطلاق.

بشكل عام، يعد هاتف OnePlus 12 خيارًا رائعًا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي بأداء قوي وشاشة رائعة وكاميرات ممتازة.

سعر هاتف OnePlus 12

يبدأ سعر الهاتف من 899 دولارًا أمريكيًا.