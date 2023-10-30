تراند اليوم : لعبة العثور على الاختلافات.. فقط العيون الصقر يمكنها مشاهدة 3 اختلافات في صورة الفتاة عازفة البوق في غضون 7 ثوانٍ

لعبة العثور على الاختلافات، هي وسيلة ممتازة لتحسين الاستدعاء البصري والقدرة العقلية، إنها تتحدى مهارات الملاحظة والانتباه للتفاصيل، حيث أن القدرة على التمييز بين صورتين متشابهتين تقريبًا مهمة صعبة، ففي عالمنا الحالي، تعتبر القدرات العقلية القوية أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتعتبر ألعاب العثور على الاختلافات هي وسيلة رائعة لاختبار وتحسين مهارات الملاحظة وتنشيط القدرات الإدراكية، لذا، إذا كنت تبحث عن طريقة ممتعة لقتل الوقت وفي الوقت نفسه تمرين عقلك، فإن ألعاب العثور على الاختلافات هي خيار رائع.

لعبة العثور على الاختلافات – العثور على 3 اختلافات في 7 ثوانٍ

ما مدى مهارتك في ملاحظة الأشياء؟ دعنا نتعرف على ذلك، في الصورة أدناه، تصور صورتين متطابقتين متجاورتين حيث يمكنك رؤية فتاة تعزف على البوق، على الرغم من أن الصورتين متشابهتين تقريبًا، إلا أن هناك 3 اختلافات بينهما، هل يمكنك العثور عليها جميعًا في 7 ثوانٍ؟

انظر جيدًا إلى الصورتين، وستلاحظ الاختلافات بينهما، يبدأ وقتك الآن، كل التوفيق.. إكمال لعبة العثور على الاختلافات بنجاح سيساعدك على تعزيز ذاكرتك وتصورك البصري، وكذلك قدرتك على التركيز، هل لاحظت أي اختلافات حتى الآن؟ الساعة تمضي!

أسرع.

3…

2…

و 1.

انتهى الوقت، يا رفاق، هل تمكنت من رؤية جميع الاختلافات في اللغز؟

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حل لعبة العثور على الاختلافات

تهانينا لأولئك الذين تمكنوا من تحديد الاختلافات بين الصورتين في الوقت المحدد، وإذا لم تتمكن من تحديد الاختلافات، لا تقلق لأننا على نقدم لك الحل لهذه اللعبة العثور على الاختلافات أدناه:

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