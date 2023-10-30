تراند اليوم : استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة مجانا بصور المخالفات بضغطة زر وانت في بيتك من موقع المرور

تعتبر مخالفات المرور من المشكلات الشائعة التي يواجهها قائدو السيارات في مصر، ولحسن الحظ، أصبح بإمكان ملاك السيارات الآن الاستعلام عن مخالفاتهم وتقديم التظلمات عليها عن طريق رقم السيارة بسهولة ويسر عبر الإنترنت، لذلك سوف نوضح لكم الخطوات البسيطة للاستعلام عن مخالفات المرور في مصر برقم السيارة وكيفية تقديم التظلمات عليها وأنت في المنزل للتعرف على أي مخالفات جديدة قد وقعت عليك وعمل التظلم في حال كانت المخالفة غير صحيحة.

استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة لرخص السيارات

تعمل نيابة المرور في مصر على تبسيط عملية الاستعلام عن مخالفات المرور وتقديم التظلمات عليها، ويُمكن لملاك السيارات الآن الاستعلام عن مخالفاتهم بسهولة ومجانًا عبر الإنترنت باستخدام رقم السيارة فقط، يتطلب الأمر بضع خطوات بسيطة للوصول إلى معلومات المخالفات وقيمتها وتقديم التظلمات إن لزم الأمر.

الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة للمرور في مصر (https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices).

اكتب حروف وأرقام السيارة

اضغط على إجمالي المخالفات

سوف تظهر لك كل المخالفات المسجلة على السيارة

في حال كانت المخالفة مصورة سوف تظهر لك رابط صورة المخالفة المرورية أسفل كل مخالفة

استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة لرخص القيادة

استعلام مخالفات المرور لرخص القيادة في مصر أصبح موضوع ميسر لملاك السيارات في ظل حرص الحكومة على تقديم الخدمات بشكل الكتروني، يمكنهم الآن الاطلاع على مخالفات المرور الخاصة برخص القيادة وتقديم التظلمات عليها بكل سهولة عبر الإنترنت، هذا يساهم في تيسير وتسريع العملية وتقديم خدمة أفضل للمستخدمين واليكم رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة لرخص القيادة.

(https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices)

تقديم التظلمات على مخالفات المرور في مصر

إذا كان لديك أي تظلمات بشأن المخالفات التي تم استعلامها عنها، يمكنك تقديم التظلمات على هذه المخالفات أيضًا عبر الإنترنت من الرابط التالي:

(https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices)

يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

اختر نوع المخالفات التي تريد التظلم منها سواء لرخص السيارات أو رخص القيادة

تحديد المخالفة التي ترغب في تقديم التظلم عليها من قائمة المخالفات التي تم عرضها

النقر على خيار “تقديم طلب تظلم” أو “تقديم شكوى”.

ملء النموذج المقدم لتقديم التظلم، ويكون عادةً بمثابة استمارة تعبئة معلومات شخصية وشرح للتظلم.

التأكد من صحة جميع المعلومات المدخلة وتقديم النموذج.

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